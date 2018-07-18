退休老师义务教书法12年

因为一个感恩社会的愿望，退休美术老师彭泽民坚持义务为社区的孩子们教授书法，至今已伴随了800余名孩子度过了他们的童年。

每到周末，在温江区惠民社区彭泽民的家中，都会涌进很多在附近居住的孩子，他们端坐在桌子、长凳前，手握毛笔跟着彭泽民一同书写。这样的假日书法课，已经持续了12年。因为一个感恩社会的愿望，退休美术老师彭泽民坚持义务为社区的孩子们教授书法，至今已伴随了800余名孩子度过了他们的童年。

12年义务教社区孩子学书法

愿意来的都会接收

“香九龄、能温席;融四岁、能让梨”，7月13日一大早，彭泽民家中传出了孩子们的读书声，他站在一块黑板前，开始一笔一画将这些启蒙读物的文字，转化成书法作品，十多个孩子拿着毛笔跟着写了起来。

从2005年开始，彭泽民家60多平米的客厅，就成了他教授孩子们书法的教室，从黑板、课桌、长凳到教材，全是彭泽民自己一手制作。“只要是我们惠民社区的小学生，愿意来的我都会接收。”彭泽民告诉记者，书法课开在周末两天的上午，现在正值暑假，课时改到了每周的一、三、五上午，有时候自己的孩子休假在家，也会帮着一起教学。

孩子难教，对于教书法的老师来说，有着更深的体会，“很多孩子静不下来，很多基本功对他们来说其实并不简单。”彭泽民说。为此，他在孩子们临摹的时候，就挨个大手握小手，和他们一起一笔笔把字写出来。

12岁的许一从去年开始到彭泽民家学习书法，其母亲告诉记者，书法课不仅丰富了孩子的课余生活，也从时间和经济上减轻了她的负担。“孩子只需要给彭爷爷每节课10.5元钱的材料费，有时候我们自己购买纸和笔，也就不用再给彭爷爷钱了。”

让家长徐奇峰没有想到的是，这种义务教学并非只是形式，他曾经跟随孩子一起上过彭泽民的书法课，“人家只收点材料费，其他的都是白白付出啊。”

以感恩之心回馈社会

已义务教授800多名孩子

在温江区公平街道惠民社区，很多孩子的家庭都是拆迁安置到社区的，大人平时对孩子疏于管理，社区很多的小学生下午4点过就放学了，“一到那时候，街上到处都是玩耍的孩子，不是打烂别人家的窗户，就是爬梯上树把自己摔伤。”一位社区居民回忆。

2005年，在温江区关工委和街道关工委的指导下，惠民社区成立了一个假日学校书法班，当时已经退休一年的公平学校美术老师彭泽民又开始“重操旧业”。“我们家四代学习书法，能将自己的一技之长传授给这些孩子们，也算是做点贡献。”

由于受社区办公区域条件限制，一年之后，彭泽民直接将上课的教室搬到了自己的家里，他也借此开设了一个书法培训班，除了孩子们之外，很多成年人慕名前来拜师，但直到现在，对于惠民社区的小学生，他坚持不收取任何学费。

“我是农民出身，很了解他们的难处，现在能有这种衣食无忧的生活，也要感谢社会。”他一边说，一边从抽屉里拿出了几张学生们书法比赛的获奖证书，根据温江区关工委的统计，2006年至今彭老所教过的学生，荣获国际国内书法大赛等级的已有900余人次，其中不乏很多他义务教过的社区孩子。

根据彭老的统计，12年来，他义务教授过书法的孩子达到了800多名，如今有的已经上了大学或是成家立业，而新的学生仍在源源不断地走进他的课堂。他说，“人要活到老学到老，对社区孩子的义务教学也要坚持下去，直到写不动为止。”