教育有两大基本的社会功能：一是完成人的社会化，即孩子们要逐步成长起来，适应社会，由家庭人成为社会人；二是实现人的现代化，即人类是不断自我完善而向前发展的，人的成长应该是健康、进步和进化的，一代要比一代强。

当前，对我国教育发展阶段有一种形象的描述：“四梁八柱”已牢固建立，开始进入“全面施工内部装修”。那么，在“全面施工内部装修”阶段，教育发展应该聚焦哪些重点？本文认为，在我们已建成世界上最为庞大的教育体系，已形成许多根本性和有共识的教育思想理念的基础上，面向未来，新时代教育关注的重心和焦点需要适时调整，需由外部条件保障进入教育本质内涵，更加深入把握教育的本质和规律，更多关注人自身的成长命题，聚焦人自身的健康成长，这不仅是教育本质规律的使然，也是教育强国建设的基础和教育现代化的必然。

1.面向未来的教育需要内化于心，聚焦人自身的健康成长

当前，我们的教育存在一些短板和不足，主要体现在以下三个方面：一是教育发展的不平衡不充分问题，如区域、城乡、校际、人群、结构、德智体美全面发展的不平衡，观念先导、公平推进、内涵发展、制度保障、社会服务、国际参与的不充分等；二是教育的工具性外部特征明显，如过于看重分数、证书、升学、就业等个人显性外在要素和规模，奖牌、等级、升格等学校粗放型的外延标签；三是理论与实践脱节，如一些倡导的方向与现实的做法存在两张皮现象，许多家长、学校拼命追求的东西其实自己并不喜欢。

教育有两大基本的社会功能：一是完成人的社会化，即孩子们要逐步成长起来，适应社会，由家庭人成为社会人；二是实现人的现代化，即人类是不断自我完善而向前发展的，人的成长应该是健康、进步和进化的，一代要比一代强。

由此，人的身体、心理、认知、道德应该是和谐、健康的统一，每个个体都是一个完整而不可分割的整体，既满足社会需要也满足自我发展需要。社会需求是多元的，人的个性特征是多样的，教育可以各有侧重而因材施教，但人的社会化和自我完善则都是必须的。新时代，教育需着眼于让两者完美结合。

面向未来的教育需要内化于心，更加深入教育本质，聚焦人自身的健康成长。

首先，这是一个实现伟大梦想的时代。心中有梦想，未来有憧憬，行动就有力量。重要的是，这种梦想正在真实地一步步成为现实，人民的幸福感、获得感在不断增强。梦想成真离不开教育的有力支撑，教育的社会作用在不断加大，既是引领社会发展的引擎又是促进社会活力的血液。

其次，这是一个个性发展更为丰富的时代。随着物质生活的不断提高，人越来越成为世界的主人。而信息化、智能化的发展，又使得人的生存、交往和发展状态更加多元。社会的变化无穷、魅力无穷，年轻人眼睛中的世界在与过去迥然不同的方式呈现着。变化、选择、发展，既使人满足、充实，也会使人焦虑，教育对促进人自身健康成长的责任越来越重。

我们恰逢其时，但机遇必须抓住。当国家强盛基业和教育现代化建设的四梁八柱已牢固搭建之际，就更有精力关注人自身发展这一教育的直接对象和核心命题，而不是像过去那样疲于解决教育的外部事务。