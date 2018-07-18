南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 时尚 文娱 房产 IT 旅游 教育 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>国内教育新闻

教育最该关注什么

2018-07-18 08:40 来源：光明日报
字号减小 字号增大

　　当前，对我国教育发展阶段有一种形象的描述：“四梁八柱”已牢固建立，开始进入“全面施工内部装修”。那么，在“全面施工内部装修”阶段，教育发展应该聚焦哪些重点？本文认为，在我们已建成世界上最为庞大的教育体系，已形成许多根本性和有共识的教育思想理念的基础上，面向未来，新时代教育关注的重心和焦点需要适时调整，需由外部条件保障进入教育本质内涵，更加深入把握教育的本质和规律，更多关注人自身的成长命题，聚焦人自身的健康成长，这不仅是教育本质规律的使然，也是教育强国建设的基础和教育现代化的必然。

　　1.面向未来的教育需要内化于心，聚焦人自身的健康成长

　　当前，我们的教育存在一些短板和不足，主要体现在以下三个方面：一是教育发展的不平衡不充分问题，如区域、城乡、校际、人群、结构、德智体美全面发展的不平衡，观念先导、公平推进、内涵发展、制度保障、社会服务、国际参与的不充分等；二是教育的工具性外部特征明显，如过于看重分数、证书、升学、就业等个人显性外在要素和规模，奖牌、等级、升格等学校粗放型的外延标签；三是理论与实践脱节，如一些倡导的方向与现实的做法存在两张皮现象，许多家长、学校拼命追求的东西其实自己并不喜欢。

　　教育有两大基本的社会功能：一是完成人的社会化，即孩子们要逐步成长起来，适应社会，由家庭人成为社会人；二是实现人的现代化，即人类是不断自我完善而向前发展的，人的成长应该是健康、进步和进化的，一代要比一代强。

　　由此，人的身体、心理、认知、道德应该是和谐、健康的统一，每个个体都是一个完整而不可分割的整体，既满足社会需要也满足自我发展需要。社会需求是多元的，人的个性特征是多样的，教育可以各有侧重而因材施教，但人的社会化和自我完善则都是必须的。新时代，教育需着眼于让两者完美结合。

　　面向未来的教育需要内化于心，更加深入教育本质，聚焦人自身的健康成长。

　　首先，这是一个实现伟大梦想的时代。心中有梦想，未来有憧憬，行动就有力量。重要的是，这种梦想正在真实地一步步成为现实，人民的幸福感、获得感在不断增强。梦想成真离不开教育的有力支撑，教育的社会作用在不断加大，既是引领社会发展的引擎又是促进社会活力的血液。

　　其次，这是一个个性发展更为丰富的时代。随着物质生活的不断提高，人越来越成为世界的主人。而信息化、智能化的发展，又使得人的生存、交往和发展状态更加多元。社会的变化无穷、魅力无穷，年轻人眼睛中的世界在与过去迥然不同的方式呈现着。变化、选择、发展，既使人满足、充实，也会使人焦虑，教育对促进人自身健康成长的责任越来越重。

　　我们恰逢其时，但机遇必须抓住。当国家强盛基业和教育现代化建设的四梁八柱已牢固搭建之际，就更有精力关注人自身发展这一教育的直接对象和核心命题，而不是像过去那样疲于解决教育的外部事务。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
有你吗？今年广东高考79375人高分优先投档…
未来5年广州计划供应住宅用地3225公顷_广…
《财富》中国500强发布 62家粤企入围_广东…
李希马兴瑞率广东省党政代表团赴广西交流…
【世界杯】凯恩：如能夺金靴奖会非常自豪_…
水疗SPA，娱乐养生……流溪河公园泼水节开…
茂名抓获千亿赌博团伙“老大” 只有初中文…
今年上调两次，广州失业保险金标准提高至1…
2比0击败英格兰队夺得季军 欧洲红魔创世界…
7月楼市迎来三个大消息 都会对房价走势产…
推荐

南方+迎“双四千”！

新台风“山神”正快速扑向粤西，30市县发台风预警！

在人群里，为什么蚊子最喜欢咬你？

警方紧急提醒！微信收到这条信息千万别点！

空调一开一关费电，还是一直开着费电？终于搞明白了

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235