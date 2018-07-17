聪明的准大学生，这样度过一个高效又充实的暑假

对于2018届高三考生而言，大学正在不远处招手。等填好志愿，收到那份梦寐以求的录取通知书，我们就从一个高三考生变成了准大学生。那么，作为一个准大学生需要提前做哪些准备？

对于2018届高三考生而言，大学正在不远处招手。等填好志愿，收到那份梦寐以求的录取通知书，我们就从一个高三考生变成了准大学生。那么，作为一个准大学生需要提前做哪些准备？

提前了解自己的大学

通过网络了解大学

通过网络查找自己的大学，通过大学的官方网站了解自己考取大学的基本情况，自己学院、系和专业的情况。同时可以通过网络了解自己所学专业的就业情况等。

加入自己大学的新生QQ群

每所大学都有一些学长学姐或者新生建立新生QQ群，这里面就会有高年级的学长学姐或者老师在里面，通过群聊的方式，可以了解到学校官方网里面没有的事情，同时也为大学的生活提前做好准备。

到校园“踩点”熟悉环境

利用假期，边旅游边到自己考取的大学提前体验，到自己所录取的高校“踩点”：认路牌、看宿舍、找食堂，提前感受大学的学习环境，体验即将面临的大学生活。

“准大学生”提前到校园“踩点”熟悉环境是十分有益的，可以提前了解自己所读高校的环境情况，尽快适应新生活，转换角色，值得提倡。

但是最好是要有目的性，不要把它变成单纯的旅游观光，满足自己的好奇心，最好能找一些大学里的学长或老师交流一下，向他们请教一些学习生活方面的经验和建议，以便能适应新的环境。