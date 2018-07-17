广州中考补录今日可填志愿 尚有8202个补录学位供15812名考生争取

16日，广州市招考网公布《2018年广州市普通高中招生学校补录计划和办法的通知》（以下简称《通知》）。今年中考，广州全市共有102所学校8202个计划进行补录，符合条件且未曾被录取过的15812名考生可于7月17日8时至17时填报志愿。

16日，广州市招考网公布《2018年广州市普通高中招生学校补录计划和办法的通知》（以下简称《通知》）。今年中考，广州全市共有102所学校8202个计划进行补录，符合条件且未曾被录取过的15812名考生可于7月17日8时至17时填报志愿。

有1940名考生放弃

普通高中注册报到

根据《通知》，已报名参加广州市今年初中毕业生学业考试和统一录取的、未曾被录取过的且成绩在480分以上的考生，可参加普通高中补录。2018年广州市各招生区域未录取考生分点累计人数统计表显示，全市共有15812名480分以上的考生未被录取，可参加补录。

根据广州市招考办此前公布的消息，广州今年普通高中学校统一录取已于7月11日结束。广州全市121所普通高中学校的53868个招生计划，共录取47510人，广州全市各批次共35所学校剩余计划6262个（不包括不参加补录的计划）。

笔者根据《通知》统计到，今年广州普通高中补录计划8202个（不包括不参加补录的计划）。这意味着，有1940名考生被普通高中录取后，因出国、回原籍升学或参加中职学校录取等原因放弃普通高中注册报到。

8202个补录计划中，面向全市范围补录的计划有7360个，包括市属公办高中计划52个，民办学校计划1466个，白云、黄埔、番禺、南沙区区属公办高中的全部计划3425个，以及天河、花都、从化和增城区区属公办高中的部分计划2417个；其他区属公办高中842个计划则面向本区补录。

补录不再区分户籍

借读生录取机会增加

与统一录取不同的是，公办普通高中补录计划不再区分户籍生计划和符合公办普通高中报考条件的借读生计划，借读生的录取机会较统一录取时将有所增加。

今年广州普通高中补录规则与去年保持一致，继续遵循“分段投档”原则。分段间隔为30分，设定686分、656分、626分、596分、566分、536分、506分和480分共8条投档控制线。采用分段投档的办法，目的是在遵循“志愿优先”的录取原则基础上，发挥分段投档控制线的保护作用，使高分、次高分的考生有更大的机会被录取。

广州市招考办建议，考生要在充分了解各学校的补录范围、宿位数量以及各区各分段投档控制线上未录取的考生人数等情况的基础上，提高风险意识，填妥第一志愿，并充分利用6个补录志愿的容量，合理拉开志愿梯度，提高被录取机率。

同时，考生必须认真核对所填报的补录志愿信息，并在17日17时前进行网上确认，切勿错过时间，逾时未确认的志愿信息无效。补录结果将于7月18日公布，考生须及时登录广州市高中阶段学校招考服务平台个人信箱查询和打印录取通知书，并于7月19日前到学校办理注册报到手续，逾期不报到的考生将被取消录取资格。