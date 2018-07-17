同学，青春若是一本书，惟愿你翻得不仓促

无论我们是走进校门，还是走出校门、进入社会，都需要我们竭尽全力去成就更好的自己。成长的路，有着各样的风景，这其中的体会和感悟，需要我们慢慢去思考、去沉淀，今天，让我们带上这些文字给予我们的力量，出发，踏上征程，追逐梦想！

七月，带着滚烫的热情扑面而来。你是即将步入象牙塔，开启一段全新的青春之旅？还是转身告别大学生活，走进社会，去开启寻找另外一个自己的全新旅程？告别，始于这个夏天。成长，亦是。无论我们是走进校门，还是走出校门、进入社会，都需要我们竭尽全力去成就更好的自己。

成长的路，有着各样的风景，这其中的体会和感悟，需要我们慢慢去思考、去沉淀，今天，让我们带上这些文字给予我们的力量，出发，踏上征程，追逐梦想！

致青春

“ 遗憾，就是明明能够满足的心愿，我们却没有去完成。”

关于遗憾，我查过字典，字典里有各式各样的解释，我最喜欢的一个解释就是：我们能够去满足的心愿，可是我们没有去完成，因此深感惋惜。我想跟大家分享一件我年轻时候的事，它让我懂得了，唯有坚持再坚持的人生才会不留遗憾。

尽管有很多人告诉你们，年轻是一个人最美好的时代，但我仍想说，年轻必然受苦。我们年轻的时候，神经是那么的敏感，记忆是那么清晰，感情是那么充沛，我们每一道伤都会流出热血，所以年轻必然是苦的。

我们每一个人的生命都是一张单程的火车票，没有人能拿到往返票。所以生命从我们出生那天开始，它就像箭一样地射向远方，我们能够在自己手里把持住的，就是此时此刻。你不要怕苦，如果你有愿望，如果你真的还有力量去实行它，一定要即刻就出发，去完成自己的愿望，让自己更少的遗憾。

——《别给青春留遗憾》（节选）

毕淑敏在央视《开讲啦》节目的演讲

致逆境

“ 要有大成就，必定朝抵抗力最大的路径走。”

这一点切身的体会使我感触很深。它是一种失败，然而从这种失败中我得到一个很好的教训。我觉得不单在文艺方面，就是在立身处世的任何方面，贪懒取巧都不会有大的成就，要有大成就，必定朝抵抗力最大的路径走。

“抵抗力”是物理学上的一个术语。凡物在静止时都本其固有“惰性”而静止，要使它动，必须在它身上加“动力”，动力愈大，动愈速愈远。动的路径上不能无抵抗力，凡物的动都朝抵抗力最低的方向。

如果抵抗力大于动力，动就会停止，抵抗力尽管低，聚集起来也可以使动力逐渐减小以至于消灭，所以物不能永动。静止后要使它续动，必须加以新动力。这是物理学上一个很简单的原理，也可以应用到人生上面。

——节选自朱光潜《朝抵抗力最大的路径走》