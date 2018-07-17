二孩家庭的暑假，家长们忙坏了

漫长的暑期，有二孩的家庭怎样安排假期？记者采访发现，年龄相差大的很有优势，大的可以照顾小的，而年龄相近的，那家长们可忙坏了，忙着进出各种培训班。

漫长的暑期，有二孩的家庭怎样安排假期？记者采访发现，年龄相差大的很有优势，大的可以照顾小的，而年龄相近的，那家长们可忙坏了，忙着进出各种培训班。

大宝二宝，都忙着上培训班

“原本打算轻轻松松度过的暑假，面对种种现实，让我没了丝毫快乐的心情。”王女士有两个孩子，老大女儿上高中，老二儿子上小学，自从生了老二，加上家里经济条件还可以，王女士就在家做起了全职太太。

每到暑假，王女士都觉得特别忙绿。“两个孩子都要补课。”王女士说，“以前，我坚守着不上培训班，不要有从众心理，但还是被现实打败了。”

王女士给两个孩子的暑期安排是这样的——老大：各学科的高二学选考准备。英语和语文是弱项，暑假要查漏补缺。此外还有素描、游泳、跑步等项目也不能落下。还安排了老大去西安古历史文化之旅4日游。老二：语数英科的查漏补缺，学习Scarth编程，游泳、跑步、跳绳、练琴、阅读，再进行一个海岛之旅5日游。

“期待他们开学，这样压力就会小点。”王女士说，“等他们上学了，我才有点自己的时间。”

姐姐念大学，暑假刚好照顾弟弟

黄先生的二孩家庭比较幸运，两个孩子之间相差13岁。“上大一回来的姐姐正好帮我们照顾上小学的弟弟。”黄先生笑着说。

老大今年19岁，上大一，小宝今年上小学一年级。黄先生说当初因为觉得经济条件不错，加上想要个儿子，就生了小宝。前几年，小宝上幼儿园、老大念高中那会，黄先生请来爸妈一起照顾。到女儿上了大学，黄先生发现尽管两人的年纪相差比较大，但他们夫妇不在家的时候，老大完全可以帮忙照顾小宝。这样一来既锻炼老大的能力，也可以促进姐弟的感情。

尤其是这个暑期，小宝要上培训班，黄先生就嘱咐由姐姐带着去。放学回家的时候，老大还能帮小宝补习功课。黄先生觉得这样太完美了。下个月，小宝不用上培训班，黄先生计划了一场旅行，一家四口一起去海边看看。