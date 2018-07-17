提笔忘字、书写能力弱化，常用汉字面孔模糊，吃不准的字词就想着求助手机，遇到高难度字词更是望文兴叹……

提笔忘字、书写能力弱化，常用汉字面孔模糊，吃不准的字词就想着求助手机，遇到高难度字词更是望文兴叹……在充分享受互联网时代各种快捷和便利的同时，中小学生汉字书写能力的弱化，成为日前在京参加“翰墨薪传·全国中小学书法教师培训项目”第四期国家级培训的专家学者们无法回避的“集体焦虑”。

中国书法家协会主席苏士澍坦言，电脑、智能手机等电子设备的普及，客观上正造成书法社会交流功能的退化，带来全社会尤其是中小学生汉字书写能力不断弱化的问题。“汉字书写危机”不容忽视。

“开展中小学书法教育并不是要让每一个孩子成为书法家，而是让每个孩子都写好汉字，让每个学生达到规范书写汉字的基本要求，以此为基础了解中华优秀传统文化，并为终身学习奠定良好的基础。”中国教育学会会长钟秉林说。

由教育部和中国文联共同实施，委托中国教育学会、中国书法家协会和教育书画协会联合承办的“翰墨薪传·全国中小学书法教师培训项目”自2015年启动至今，目标是用5年左右时间，培训全国中小学书法种子教师和省地县三级书法教研员约7000名，并以此推动中小学书法教育的普及和质量提升。

在组织实施这项中小学书法教师国家级培训的过程中，中国教育学会书法教育专业委员会副理事长沈白榆发现，全社会亟须从更广阔的社会背景认识当前中小学开展书法教育的重要意义，针对互联网时代的特点，从师资培训、课程设置、资源建设等多个维度发力，真正告别“汉字书写危机”。