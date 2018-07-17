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孩子沉迷网游　家长可“监控”账号

2018-07-17 09:00 来源：福州晚报
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　　暑假是青少年使用网络的高峰期，如何引导他们的网络消费行为呢？记者昨日获悉，福州的家长可利用“游戏消费提醒”等服务，有效引导孩子合理使用网络。

　　腾讯研究院发布的《中国青少年网络游戏行为与保护研究报告》显示，福州青少年网络游戏付费渠道普遍线上化，付费金额相对可控，约八成月均消费100元以内，资金多来自于零花钱等自由支配资金。

　　中国科学技术馆的报告则显示，14岁的人群使用电脑查信息、用手机微信/QQ等已成为习惯，每天上网时间超过30分钟的达60.8%。

　　据悉，腾讯将启动“未成年人游戏消费提醒”服务，当孩子绕过监管进行游戏，特别是偷拿父母的钱进行不理性消费时，将及时进行有效提醒。对于疑似未成年人的游戏消费，在最近30天中任意时段累计消费额达500元的，腾讯将尝试联系其支付账户所有人进行提醒确认。目前，“未成年人游戏消费提醒”服务已覆盖《王者荣耀》《英雄联盟》《穿越火线：枪战王者》等热门游戏。

　　此外，家长也可使用“成长守护平台”，绑定孩子的游戏账号，进行游戏查询、游戏提醒、游戏时段设置、一键禁玩以及消费限额等操作，帮助孩子养成健康上网习惯。

编辑： 柯丹洁
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