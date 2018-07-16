高考录取阶段，这四件事一定要注意！

7月中旬开始，各省份大多已经截止志愿填报时间，进入高校录取阶段。下面小编具体来谈谈关于高考录取通知书那些事。

7月中旬开始，各省份大多已经截止志愿填报时间，进入高校录取阶段。下面小编具体来谈谈关于高考录取通知书那些事。

一、录取通知书发放时间

根据教育部规定，录取通知书需在本批次录取结束后一周寄发，一般7月是提前批和本科批次的发放、接收时间。对于录取通知书下发的时间，具体邮寄时间视两地距离而定，原则上按比较远的地方先发，一般寄出后10天内可到。若考生半个月后没有收到录取通知书，可联系高校招办，最迟都会在上学前一两周发到考生手中或考生原所在的学校。

二、录取通知书里有哪些物件

录取通知书(入学通知书)中一般包括通知书、入学须知(注意事项)、学校简介等，有的学校还配合银行和移动公司的促销活动给学生寄银行卡与电话卡。有的学校要求学生把第一学年的学费、住宿费、杂费等在入学时打到银行卡中由学校统一扣除(多打不要紧，学校不会多扣)。

注意事项：拿到通知书，当场打开，根据清单，详细检查里面的物件，以防误领。同时，考生根据录取通知书中的入学须知准备物件和学费等大学报到所需用品。如有疑问，都可以拨打录取通知书里面提供的电话咨询。

三、如何查询录取通知书状态?

当前，大部分高校的录取通知书都采用EMS邮寄，如果确定通知书已经从院校发出，但是还没有到达我们手中的时候，我们可以通过以下方式查询它到了哪里。

(1)电话：中国邮政的11183服务热线

(2)短信：发送短信“CD+邮件号码”到11183，可进行邮件查询

(3)网址：进入EMS官网

(4)微信：进入微信自助平台，关注：中国邮政速递物流

(5)支付宝查询：在其服务窗关注“EMS中国邮政速递物流”，点击“我要查询”，即可找到查询高考通知书入口

四、录取却没收到通知书怎么办?

如果你通过省/市教育考试院公布的渠道查询到自己已经被录取，但是却迟迟没有收到录取通知书，可能有下列原因：

1．地址不详或电话不通，邮递员无法投递。建议在高考结束后到大学开学前这段时间，尽量不要搬家或大迁移，不管外出旅行还是其他，都一定要保持报考时所留电话的畅通。

2．通知书邮寄到了高中，由你的班主任、教务处老师或门卫代收。

3．农村的一些邮政局没有按时投递通知书。可以到乡镇的邮政局去查看，有可能尚未投递。

4．不明原因的收不到通知书。可打电话到学校招办，查询你的EMS单据号，根据EMS编号，上EMS官网或拨打EMS客服电话查询你的通知书邮寄到了哪里。在这里要小小提示一下，由于EMS存单数量非常多，非常费时费力，所以大家在打电话查找时一定要有耐心哟。

错发、漏发通知书是极其个别的现象，但各位考生和家长还是要了解清楚各个环节，知道不同情况如何不同处理，做到有备无患。