今年底前深圳将新增150所新型公办幼儿园

相关数据显示，截至去年9月，深圳有幼儿园1683所，其中公办园只占3.7%，该比例在全省垫底，与上海70%、杭州60%、北京50%和广州30%的公办园相比，差距非常大。今年的深圳市政府工作报告透露，深圳要新增新型公办幼儿园150所。

记者从深圳市教育局获悉，7月12日上午，深圳市副市长王立新主持召开全市学前教育专题工作会议，研究部署2018年新型公办幼儿园建设任务。据透露，今年12月底前，全市将新增150所新型公办园。

12日的会议听取了市政府发展研究中心关于前期全市学前教育现状调研情况，及市教育局关于下一步学前教育改革发展思路的汇报。从2018年开始,深圳将根据国家和广东省有关要求，努力扩充幼儿园学位资源，大力推进新型公办园建设，进一步调整优化民办普惠园奖励性扶持政策，促进学前教育普惠优质发展。据介绍，新型公办幼儿园是指利用国有资产和财政性教育经费举办的提供普惠性学前教育服务的幼儿园，登记为其他组织举办的事业单位，实行“以事定费”管理、社会化用人。

王立新表示，教育工作非常重要，关系到家庭、城市和国家的未来，办好教育工作责任重大、使命光荣。他要求各区、各部门要认真贯彻执行中央决定，积极转变思路，做好政策顶层设计，补齐学前教育短板。他强调，各区要把让每一个孩子有书读作为当前的核心任务，多方调动人力、物力、财力，解决好学位供给问题，要不折不扣地完成150所新型公办园建设任务，争取超额完成。他要求，规划部门在城市更新改造中，要确保优先规划建设学校和幼儿园，市、区财政要对学前教育给予大力支持。同时，市教育局要在鼓励社会力量办学方面，认真研究政策、打通通道，为市民提供选择性、高质量的学前教育。

各区政府均表示要全力以赴，多渠道、多途径拓宽建设资源，确保按时完成新型公办园建设任务。

记者了解到，随着“全面二孩”政策放开，深圳学前教育资源愈发紧张。今年深圳“两会”期间，数十名市人大代表建议深圳加大学前教育投入力度，提高公办幼儿园比例。

相关数据显示，截至去年9月，深圳有幼儿园1683所，其中公办园只占3.7%，该比例在全省垫底，与上海70%、杭州60%、北京50%和广州30%的公办园相比，差距非常大。今年的深圳市政府工作报告透露，深圳要新增新型公办幼儿园150所。