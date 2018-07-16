加强高校体育工作增强学生体质健康

加强高校体育工作，增强学生体质健康，是我省高等教育工作的重要组成部分。建设教育强省和文化强省，必须大力发展高校体育事业，充分发挥大学体育在“立德树人”中的重要作用，全面提升我省大学生体质健康水平。

加强高校体育工作，增强学生体质健康，是我省高等教育工作的重要组成部分。建设教育强省和文化强省，必须大力发展高校体育事业，充分发挥大学体育在“立德树人”中的重要作用，全面提升我省大学生体质健康水平。

一、我省高校体育工作成效喜人特色鲜明

党的十八大以来，我省各高校不断加大对体育工作的政策支持和资金投入，在体育场地设施建设、体育课程和教学改革、课外体育活动实施、学生体质健康管理等方面取得了可喜的成绩，形成了比较突出的特色和亮点，主要表现在以下几方面：

一是体育场地资源丰富，生均室内体育场馆面积超国家标准。各高校把学校体育场地、设施设备建设作为体育工作重点，推进学校体育设施建设，进一步改善学校体育办学条件，按国家标准建设好学校体育场地设施，配齐体育器材和教学装备。调查表明，近年来我省不断加大体育场地设施的建设力度，各类院校的体育场地状况得到了很大改善。很多公办本科院校体育场馆资源丰富，类型多样，生均室内体育场馆面积达到了1.02㎡，远超国家标准（0.3㎡）。不少公办专科院校在地方政府的支持下建设了一批优质场馆，生均室内体育场馆面积达到了0.56㎡，大幅度高于国家标准。

二是积极进行体育课程改革，“互联网+学生体质健康”特色鲜明。例如，有的本科院校高度重视《大学体育》课程建设，实施了“本科生大学体育四年一贯制改革”；有的本科院校积极推进课程改革，实行了“一体两翼”的体育课程体系改革；有的高职院校紧密围绕学生职业技能培养，搭建了以体能和形体为主的实用体育课程体系；有的高校充分发挥“互联网+”特色，开发了学生体质健康测试信息系统，建立了集监控、预警、评价和发布为一体的网络平台，构建了对管理者和测试者的双监控评估体系；一些院校建立了体质测试数据管理平台，能够给每个学生提供全面的健康数据和运动处方。从改革情况看，很多高校注重顶层设计，充分整合优势资源，积极探究教学规律，体育教学改革和课程体系建设成效显著，满足了学生多样的体育需求。

三是课外体育活动丰富多彩，校园体育文化氛围浓厚。高等学校普遍建立更加有效的激励机制，建立具有校园特色的学生体育竞赛活动制度和体系，促进和鼓励学生积极参加课外体育锻炼。例如，有的院校自主研制了大学生阳光体育考评管理系统和学校体育管理系统，并获得国家专利；有的院校建立了体育社团与运动队建设的有效衔接机制，有效促进学校体育竞技水平的提升；有的院校高度重视发挥学生体育社团的作用，形成了丰富多彩的课外体育活动体系。整体情况看，很多高校注重课外体育活动的制度和信息化建设，建立了小型多样的课外体育竞赛体系，形成了各具特色的校园体育文化，学生参与度高。

二、采取措施进一步加强我省高校体育工作

我省高校体育工作虽然取得了很大进步，但一些基本指标与教育部标准仍存在较大差距，要在体育场地、设施、体育教师配备等方面基本满足教育现代化需要，任重而道远。目前主要存在以下几方面的问题：高校体育工作经费不足，工作制度不完善；高校体育工作缺乏监控，评估制度不健全；大学生体质健康测试制度不完善，学生体质健康及格率低；体育教师数量严重不足，评价和保障机制不健全。针对当前存在的问题，应该采取如下措施：

一是进一步加大高校体育工作经费投入力度。体育工作经费投入不足是制约我省高校体育工作发展的重要因素。要按照国务院《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》和教育部《高等学校体育工作基本标准》的文件精神，加大对高校体育工作的经费投入力度，在学校总体预算中对体育工作给予倾斜，保障高校体育工作的经费需求。

二是进一步完善高校体育工作评估督察制度。有的高校对体育工作重视不够，存在“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象。要制定我省高校体育工作评价指标体系，定期或不定期对全省高校体育工作进行评估和督察，以促进我省高校体育工作的健康发展。

三是进一步加强大学生体质健康管理。各高校要设立学生体质测试工作专项经费和专门组织机构，建立“一把手”工程和“一票否决”的学生体质测试工作制度，严禁弄虚作假，加强精准管理。充分利用互联网和大数据技术，建立我省学生体质健康管理系统和服务平台，对我省大学生体质健康状况和高校体质测试工作进行动态监控。

四是进一步加强高校体育师资队伍建设。各高校要在教师岗位设置、数量配置、职称评定等方面实行教师分类管理，充分考虑高校体育教师的工作特点，在职称评审、工作量计算、教学装备等方面制定具体的办法，充分保障体育教师的福利待遇，调动体育教师工作的积极性。

五是进一步加强学生体质健康测试工作。要加强学生体质健康测试工作的保障力度，各高校应加大投入，对学生体质健康测试场地、器械和人员配备提出明确要求，提升测试条件的专业化和规范化程度。建立长效的体育锻炼激励机制和体质测试综合评价机制，将体质测试成绩纳入学生学业综合评价体系。