广东高考高分优先投档，省内名牌大学生源持续“火爆”

省教育考试院对本科院校普通文理类高分优先投档线上考生进行了投档。高分优先投档线上考生共投出79375人，其中文科15330人，理科64045人。

15日凌晨，省教育考试院对本科院校普通文理类高分优先投档线上考生进行了投档。高分优先投档线上考生共投出79375人，其中文科15330人，理科64045人。

今年广东高考合并一、二本批次为本科批次，也设置了高分优先投档线（文科550分、理科500分）。为此，本科批次录取分两次投档，第一次投高分优先投档线上的考生，第二次投本科录取最低分数线上的在库考生。

有人说，高考是一次考生家长对高校办学水平、综合实力和社会声誉的一次投票。今年省内高校招生格局如何“洗牌”？出现哪些进步神速的“黑马”？

文理科投档比例2∶8

根据省教育考试院的统计数据，今年本科文理科优先投档分数线上计划数151665人，投档人数79375人。其中文科计划数28716人，投档人数15330人，约占19.31%；理科计划数122949人，投档人数64045人，占80.69%。

从省内来看，一些高校第一次投档即满档，且投档分数线远超高分优先投档线。不过，今年文科投档情况与往年情况基本一致，“名校榜”名单基本没有变化，最低排位相对稳定。

记者梳理发现，在投满档的高校中，中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、华南师范大学位列前五5位。其中，中山大学文、理科投档线分别为612分、607分，华南理工大学文、理科投档线分别为606分、598分，暨南大学文、理科投档线分别为601分、580分，深圳大学文、理科投档线分别为583分、569分，华南师范大学文、理科投档线分别为580分、562分。

此外，华南理工大学、华南师范大学、广州大学3所高校最低排位比去年有所提升，分别提高了365位、324位和59位。

与文科相比，今年理科变化不小。此轮投档前10名为中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、汕头大学医学院、华南师范大学、汕头大学、广东外语外贸大学、南方医科大学、华南农业大学。

今年理科投档最低排位变化中，有5所学校排位提升，广州美术学院、中山大学、华南理工大学、华南师范大学、深圳大学，分别提升3905位、1241位、1075位、1052位和771位。

广财广金成原二本高校中的赢家

今年高考一本二本批次合并后，广东财经大学（以下简称广财）成为赢家之一。该校理科优先投档分数线2954个计划数全部投满档，文科超89%考生为优先投档分数线上的考生。此外，广东金融学院理科高分线上考生占其招生计划的70%，广州美术学院在理科优先投档分数线全部投满档。

今年广东高水平大学、高水平理工科大学表现如何呢？除上述分析外，还有几所高水平大学的表现值得关注：华南师范大学今年文理科最低排位都比去年大幅提升，其中理科提升1052位，文科提升324位；东莞理工学院理科的投档情况也十分抢眼：原本在一二本招生的理工科专业全部同时投档，此次优先投档分数线上的考生占到总计划数的90.09%，分数线和最低排位整体提升趋势明显。