南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

用专业视角为孩子选幼儿园

2018-07-15 09:07 来源：中国教育报
字号减小 字号增大

　　经常看到这样的现象：孩子快到上幼儿园的年龄时，有的家长知道公办的、正规的幼儿园难进，就随便把孩子送到就近的幼儿园，有的专选自认为档次高的幼儿园，有的甚至不管幼儿园有没有资质，就把孩子送进去。

　　又到一年入园季，作为一名老幼师，我很理解家长的焦虑心情，但我想告诉家长朋友们，不能没有选择与辨别，就随便为孩子选择一所幼儿园，也不能只看幼儿园的外观和眼花缭乱的宣传，就把孩子送到费用昂贵、装潢高档的幼儿园。如果有条件，家长应该找幼儿园教师、懂幼教的专家或幼儿园家长，多方面、多渠道了解，从而为孩子选择有质量有内涵、适合幼儿个性化发展的正规幼儿园。

　　确保幼儿生活环境安全

　　毫无疑问，安全应是家长为孩子选择幼儿园的首要标准。无论一个园所的理念有多先进，教师有多优秀，如果安全没有保障，那也是万万不可选择的。

　　关于园所安全，家长也要多方考察。首先，考察建筑与基本设施的安全。家长应考察幼儿园是否具有房屋安全鉴定报告，总体布置是否科学、方便疏散。而且，幼儿园周边环境应安全安静，不选有噪音的工厂、集贸市场、高压变电所、易燃易爆的仓库或娱乐场所附近的园所。

　　其次，考察幼儿园的资质及办园是否规范。正规幼儿园一定具有办园许可证、食品卫生许可证等合格资质，每一位教职工有体检合格证及教师资格证或相应的上岗证。而且，《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《幼儿园教玩具配备目录》均要求幼儿园配备充足的适合幼儿年龄特点的器械、玩教具，及适合幼儿的桌椅、玩具柜、活动室等。家长在考察时要有目的地看，避免走马观花。

　　再其次，考察幼儿园卫生消毒、生活饮食的安全。幼儿园环境卫生整洁、食堂干净卫生、从业人员的卫生知识培训合格等，是幼儿在园安全健康生活的基本保证。食品、饮水、幼儿餐具及用具的安全等，家长也应详细了解。

编辑： 柯丹洁
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
有你吗？今年广东高考79375人高分优先投档…
未来5年广州计划供应住宅用地3225公顷_广…
《财富》中国500强发布 62家粤企入围_广东…
李希马兴瑞率广东省党政代表团赴广西交流…
【世界杯】凯恩：如能夺金靴奖会非常自豪_…
水疗SPA，娱乐养生……流溪河公园泼水节开…
茂名抓获千亿赌博团伙“老大” 只有初中文…
今年上调两次，广州失业保险金标准提高至1…
2比0击败英格兰队夺得季军 欧洲红魔创世界…
7月楼市迎来三个大消息 都会对房价走势产…
推荐

支付宝、微信，不准炒作这个概念！

粤东山区走出世界级艺术泰斗

国航航班紧急下降初步调查结果，涉事机组被停飞、解聘

网红黑色冰激凌在美被禁售！爆卖的“椰子灰”还能吃吗？

为了美，想靠代餐食品减肥？先看完这篇再说！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235