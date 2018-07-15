南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

暑假，如何过得更有意义

2018-07-15 09:07 来源：人民日报
字号减小 字号增大

　　一学年结束了，激动人心的暑假即将开始。面对“电量”满格的暑假，你准备怎么度过这一个多月呢？选择似乎很多：大吃大喝、自由自在，把平时想玩而没时间玩的东西玩个够，这是“放松派”；查漏补缺、琴棋书画，被家长带着上辅导班从早到晚，这是“报班派”；远足旅行、热心公益，向社会大课堂学习本领，这是“旅行派”……过得开心，似乎容易。咋过更有意义？其中学问不少。

　　学前儿童：体验感受点亮童年

　　“谢谢老师带我去沙滩玩！我喜欢看日出捡贝壳，喜欢和小朋友们一起做沙雕。”从南戴河回来好几天，今年6岁的宇宇还意犹未尽。他是中国儿童中心实验幼儿园大班毕业生，暑假伊始，幼儿园就组织全体毕业生，进行了为期5天的“南戴河夏令营”。

　　第一次离开爸爸妈妈、第一次和小伙伴一起过夜、第一次“独自”闯世界……这样的经历让小朋友们格外难忘。“我们晚上在海边仰望天空，好多好多星星呀！老师说，这就是我们赖以生存的宇宙，真让人敬畏。”登登最开心的，还有“晚间故事会”。“我们去了采摘园，把新鲜蔬菜摘下来，还择菜、洗菜，包饺子呢！”阳阳品尝了自己的劳动果实，“别提多好吃了！”

　　5天的独立生活，大家似乎一下子长大了许多。临行，不少小朋友给爸爸妈妈买贝壳、选礼物，“爸爸妈妈照顾我、做家务，真是太不容易了！”

　　教育家陶行知曾说，生活即教育，社会即学校，教学做合一。那么，对儿童来说，暑假应该怎么过？记者专访了中国儿童中心学前教育部部长杨彩霞。

　　“学前儿童的学习和生活密不可分。他们以直接经验学习为主，用眼睛观察、用心体验、用感官感知，从而带来自主思考与表达，将知识同实际生活联系起来。因此，在为学前儿童做暑假规划时，要更多着力于日常生活、游戏和亲子互动，重点丰富其各种直接感官经验。”杨彩霞举例说，可以教孩子学会一样生活本领，增强自理能力；可以带孩子“行万里路”，在旅行中培养勇敢、坚持、判断等能力；可以和孩子亲子阅读，从小培养爱读书的习惯……

　　从2010年起，中国儿童中心学前教育部就组织孩子们走进中国气象局、中国人民抗日战争纪念馆、北京航空航天博物馆、北京自然博物馆、首都博物馆等。“学前儿童的学习强调‘主题整合式’，这些参观体验恰恰是对孩子综合能力的培养。家长可以带孩子多看多听，在各种博物馆中探索发现，增强多学科整合的思维能力。”杨彩霞强调，这也是立德树人、进行文化熏陶与传承、挖掘孩子兴趣的良好契机。

　　专家建议，制订暑假计划要充分考虑不同年龄阶段儿童的身心发展规律，尊重儿童意愿，引导孩子参与计划制订。针对学前幼儿，暑假要守住两条“底线”：不打乱生活作息，不放松体育锻炼，因为这不仅是健康的需要，更事关良好行为习惯的养成和坚持。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
有你吗？今年广东高考79375人高分优先投档…
未来5年广州计划供应住宅用地3225公顷_广…
《财富》中国500强发布 62家粤企入围_广东…
李希马兴瑞率广东省党政代表团赴广西交流…
【世界杯】凯恩：如能夺金靴奖会非常自豪_…
水疗SPA，娱乐养生……流溪河公园泼水节开…
茂名抓获千亿赌博团伙“老大” 只有初中文…
今年上调两次，广州失业保险金标准提高至1…
2比0击败英格兰队夺得季军 欧洲红魔创世界…
7月楼市迎来三个大消息 都会对房价走势产…
推荐

支付宝、微信，不准炒作这个概念！

粤东山区走出世界级艺术泰斗

国航航班紧急下降初步调查结果，涉事机组被停飞、解聘

网红黑色冰激凌在美被禁售！爆卖的“椰子灰”还能吃吗？

为了美，想靠代餐食品减肥？先看完这篇再说！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235