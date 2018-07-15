数据显示：每天睡8-9小时孩子成绩最好

数据显示，山东省高中二年级学生每天睡眠时间在8小时以上的比例为11.3%；每天完成校内老师布置作业的时间在3小时以下的比例为62.6%；没有参加过学校统一组织补习的比例有84.3%。

每天睡8-9小时，孩子成绩最好

学习不能靠死记硬背，有个兴趣爱好反而能提升成绩

2017年，山东省教育厅联合北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心，开展了山东省普通高中教育质量综合评价项目。高中生睡眠多一小时、少一小时，对成绩有多大影响？有艺术、体育兴趣的学生学习成绩怎样？9日，山东省教育厅对该数据进行了公开解读。

在这次监测中，参测范围涉及17个市137个县区，140所高中的14652名高中二年级学生及相关教师、校长、家长。

数据显示，山东省高中二年级学生每天睡眠时间在8小时以上的比例为11.3%；每天完成校内老师布置作业的时间在3小时以下的比例为62.6%；没有参加过学校统一组织补习的比例有84.3%。

北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心教授刘坚分析，“这组数据与国家相关政策相比仍有距离，但与国内其他地区相比，无论是睡眠时间、作业时间、补课时间都处于较好的水平。”

数据显示，每天睡眠时间在8—9个小时区间的学生学业成绩最好，在控制了学业成绩变量的情况下，多1小时睡眠、少1小时作业的学生群体，他们的学校满意度更高、师生关系更好、高层次能力更强、学习兴趣更浓。数据证明，减少睡眠时间、增加学生作业等并不能自然地带来学生成绩的提高，反而会影响学生的健康发展。

从艺术、体育等兴趣爱好发展来看，山东省高中各个学校间学生学习兴趣发展存在较大差异。但是，数据表明，培养学生的艺术体育兴趣，适当参加艺术和体育活动，不但不影响高中生学习，反而能促进高中生的学业发展。

比如，从数据可以看出，对音乐或美术的喜欢程度与学习成绩的关系，选择“非常喜欢”的学业成绩为535分，选择“完全不喜欢”的学业成绩为495分。

并且，学生在艺术方面投入的时间不同，学生的学业成绩总分有明显差异，学生在艺术活动上的投入时间与学生学业成绩呈倒U形的关系。高二学生每周投入约30分钟时间在校外参加艺术活动时，他们的学业成绩总分最高，比完全不参加艺术活动的学生高出近10分；但是每周在校外参加艺术活动超过三个小时的学生，学业成绩总分最低。