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孩子放暑假，紧绷安全弦 送上“安全贴士”

2018-07-15 09:07 来源：长沙晚报
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　　暑假是孩子们最开心的时候，也是儿童意外伤害高发的时段，必须紧绷安全弦。如何为孩子编织一张有效的安全防护网?每位家长都应该掌握一些安全知识和技能。

　　最新发布的《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》显示，近年来，我国青少年儿童伤害死亡率呈波动下降，但意外伤害一直是青少年儿童死亡的首要原因。其中，溺水、道路交通伤害和坠落/跌倒是前3位伤害死因。昨日，长沙市疾控中心应急办副主任、副主任医师张恒针对这3类意外伤害，为家长们送上“安全贴士”和“急救锦囊”。

　　A 溺水

　　典型案例

　　孩子洗澡时溺水，9天后才醒来

　　3岁女童小若（文中未成年人均为化名）之前有些发低烧，爸爸陈先生打算给她泡个热水澡。陈先生拿来平时给孩子泡澡用的储物箱，倒入两桶水，让女儿坐在水里。

　　“女儿坐着，洗澡水大概没到胸口。”陈先生把小若安顿好，转身回房间冲感冒药，没想到顷刻间意外就发生了。等他再看到小若时，孩子浮在水面上，嘴唇发白。陈先生赶紧把女儿抱起来，先提起孩子双脚，让她吐了些水，又赶紧做心肺复苏，大概两分钟后，孩子才有了呼吸。

　　由于脑功能损伤，在湖南省儿童医院抢救了9天，小若才苏醒过来。该院神经内科专家表示，陈先生在发现女儿溺水后，立即采取了心肺复苏等急救措施，在一定程度上为孩子的治疗争取了时间。

　　安全贴士

　　不能把儿童单独留在有水的地方

　　暑假是儿童溺水的高发期。国内外研究数据表明，不同年龄的儿童溺水地点有所不同，1岁～4岁幼儿溺水往往发生在室内的水桶、水缸或浴池，5岁～9岁儿童常在水渠、池塘或水库溺水，10岁以上孩子溺水主要发生在池塘、湖泊、江河中。

　　“成年人加强监护是预防儿童溺水的重要措施，家长或看护人监管缺失或片刻疏忽是5岁以下儿童溺水的根本原因。”张恒提醒，5岁以下儿童家长或看护人应该做到：绝不能将儿童单独留在浴缸、浴盆里，或让孩子独自呆在开放的水源边；家里水缸、水桶等蓄水容器应该加盖；使用澡盆、浴缸后应马上将水倾倒干净。如果带孩子游泳，家长千万不能给孩子戴上游泳圈就以为万事大吉，必须专心看管，和孩子保持伸手可及的距离。

　　张恒表示，5岁以上儿童学会游泳可以起到保护作用，教孩子游泳是预防溺水的有效办法。同时，家长要经常对孩子进行安全教育，叮嘱他们绝不能去池塘、湖泊、河流游野泳，不让他们在临水的地方玩耍；游泳需到正规的游泳场所，且必须有救生员或会游泳的成人陪同看护；在游泳前，先做好热身运动，以防肌肉抽筋；遇到有人溺水时应大声呼喊，应寻求成人帮助，儿童切勿盲目下水营救。

　　急救锦囊

　　拨打120的同时进行心肺复苏

　　“人发生溺水后，一般4分钟～7分钟就可因呼吸心跳停止而死亡，必须争分夺秒积极抢救，才能为溺水者赢得生机。”张恒表示，一旦有人发生溺水现象，施救者首先应在确保自身安全的情况下，将溺水者尽快救出水面，迅速判断溺水者有无意识、呼吸和心跳，如果发现溺水者呼吸心跳停止，应立即呼叫120并进行现场心肺复苏，坚持到急救人员到来。

编辑： 唐巧燕
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