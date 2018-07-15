医生：孩子情绪异常，家长要多问几句

医生提醒，孩子遇到意外情况，可能因为担心被责罚，不敢主动告诉家长，导致延误救治时机。所以，家长平时别因孩子的小失误批评他们，让孩子不敢主动报告异常；如果观察到孩子情绪有小异常，不妨耐心多追问几句。

9岁男孩误吞螺丝钉，面对爸爸的追问却回答“没什么”。好在就医时螺丝钉刚刚“经过”胃部，医生勉强用胃镜取出，避免了开腹手术。

医生提醒，孩子遇到意外情况，可能因为担心被责罚，不敢主动告诉家长，导致延误救治时机。所以，家长平时别因孩子的小失误批评他们，让孩子不敢主动报告异常；如果观察到孩子情绪有小异常，不妨耐心多追问几句。

9岁男孩误吞螺丝钉险些要开腹

7月6日，李先生带着9岁儿子李林（化名）来到武汉儿童医院，他告诉急诊科医生，孩子误吞了一颗螺丝钉。

螺丝钉属于尖锐异物，如果划破胃肠，后果不堪设想。消化内科二病区副主任医师刘捷决定赶紧做胃镜检查，如果探查到异物，尽量取出。可当胃镜进入李林胃部，医生却没找到螺丝钉。继续往下，经过幽门、十二指肠球部，在十二指肠的降部找到了长约3.5厘米的螺丝钉，最终取出。

“这已经是胃镜的‘尽头’，如果钉子继续往下，胃镜可能就够不到了。”刘捷说，螺丝钉已令李林的食管和十二指肠球部溃疡，如螺丝钉改变方向，可能会划伤肠道，甚至造成梗阻，只能通过开刀的方式取出。8日，李林康复出院。

孩子怕责备 爸爸追问不承认

9岁男孩已有一定安全意识，怎会吞下螺丝钉？

李先生是水电工，平时手头有不少五金零件，最近，孩子妈妈回娘家，李林放暑假就跟着爸爸出门工作。7月5日上午，李先生发现孩子在角落发呆，问他却答“没什么”，后来安装面板时发现少了个螺丝钉，他也没在意。

直到后来李林忍不住问爸爸“如果小朋友把钉子吞下肚，会怎样”，李先生才把前后异常联想到一起。去医院的路上，李林说了实话：他把螺丝钉含在嘴里玩，一不小心就吸进了肚子，害怕爸爸责备，他没敢说出实情。

“误吞异物，不敢告诉家长，这种情况经常遇到。”刘捷说，有些孩子误吞异物后，担心被家长批评、责罚，直到因感染就医才说出实情。刘捷提醒，孩子遇到意外情况，多半会有些情绪方面的小异常，家长千万别疏忽，最好细心多追问几句。