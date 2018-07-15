西方多所高校认可中国高考成绩 看重什么

前不久，美国新罕布什尔大学宣布接受中国高考成绩申请，成为首个采用中国高考成绩来评估申请者的美国一流州立大学。新罕布什尔大学发言人曼茨表示，接受中国高考成绩是为吸引更多优秀中国学生。截至去年秋季，该校有781名国际学生，中国留学生几乎占到一半。

前不久，美国新罕布什尔大学宣布接受中国高考成绩申请，成为首个采用中国高考成绩来评估申请者的美国一流州立大学。新罕布什尔大学发言人曼茨表示，接受中国高考成绩是为吸引更多优秀中国学生。截至去年秋季，该校有781名国际学生，中国留学生几乎占到一半。

据英国广播公司BBC报道，根据申请流程，除了提交高考成绩，申请者依然要参加一项英语测试和视频面试，并提供他们在高中时候的成绩单。曼茨表示，最终的录取标准仍在敲定之中，中国学生可能还得参加美国大学入学考试（ACT）或学业能力倾向测验（SAT）。

哪些西方高校接受高考成绩

事实上，西方大学对中国高考的关注由来已久。澳大利亚政府曾对高考进行过研究，并在2009年发表一份调查报告。报告认为，澳大利亚高校可将高考作为一种有效的选拔学生的方式。2012年，悉尼大学开始承认高考成绩，而现在澳大利亚约20多所大学（包括7所顶尖大学）已接受高考成绩，包括澳大利亚国立大学、麦考瑞大学、新南威尔士大学、阿德雷德大学、西澳大利亚大学等。

在美国，除了新罕布什尔大学外，旧金山大学、萨福克大学、伊利诺理工大学等高校也接受高考成绩。据了解，在美国排名70多位的杨百翰大学，高考550分以上的学生就可以申请。而从2015年起，中国高中生可凭高考成绩直接申请旧金山大学，不用再花时间准备雅思、托福或SAT。

在新西兰，当地颇有名气的林肯大学也在近日接受用高考成绩申请直接入读该校本科的所有专业。此外，在英国，老牌顶级学府剑桥大学现在也认可中国高考。除了上述国家外，新加坡、韩国、德国、意大利等近20个国家和地区的高校认可高考成绩。