2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬盛典将于8月举办

阅读经典书籍，感悟文化力量。7月13日，由广东省委宣传部、广东省新闻出版广电局、南国书香节组委会主办的《向经典致敬——2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬盛典》新闻发布会暨致敬榜单终评研讨会在广州举行。

阅读经典书籍，感悟文化力量。7月13日，由广东省委宣传部、广东省新闻出版广电局、南国书香节组委会主办的《向经典致敬——2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬盛典》新闻发布会暨致敬榜单终评研讨会在广州举行。

“致敬榜单初评书榜”揭晓仪式

据介绍，本届活动以“传承经典魅力、颂扬时代强音”为主题，“致敬盛典”将于2018年8月10日在广州举办，并拟在广东卫视全国播出。

“挖掘经典价值、出版经典图书是出版界的使命和永恒追求，也是一项光荣而艰巨的任务。”南方出版传媒股份有限公司总编辑肖延兵指出，此次活动旨在重温和推广一批经过时间检验的真正经典的图书，让这些好书为更多人知晓、阅读、理解和吸收，唯有如此才能不愧于全民阅读时代所赋予出版人的机会、责任和使命。

广东广播电视台副台长曾少华表示，“向经典致敬”系列活动的举办，为广大读者提供了一份值得阅读的书单。本次活动将延续2017年《“向经典致敬”2017南国书香节诵读大赛》的影响力，力求把“向经典致敬”打造成一个享誉全国的阅读文化品牌，使活动成为多元交流的文化盛会。

典读推荐，打响经典阅读文化品牌

习近平总书记在党的十九大报告中指出：文化自信，是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。“经典书籍评选”作为南国书香节一项深受大众喜爱的重要文化品牌活动，具有权威性与广泛的影响力，对提高广州乃至全国读者的文化阅读品质起到了促进作用。

2018年，是改革开放四十周年。为此，南国书香节组委会特别策划了《向经典致敬——2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬盛典》系列活动，记录中国社会的时代变迁，梳理中国人走过的精神世界，推崇经典大家作品，传承经典魅力，让更多人爱上阅读，从经典里读懂中国，延续“向经典致敬”的文化品牌效应。

专业评定权威性高，贴近大众可读性强

发布会上举行了“致敬榜单初评书榜”揭晓仪式。同时，致敬榜单初评团队代表廖建兰上台和大家分享初评榜单的评选历程。

按照本次评选的需求，“致敬榜单初评书榜”初评团队组建了一支由高校从事出版学和文献学研究的教师、中学和公共图书馆资深馆员为主体的工作团队，由上海大学图情档系熊静副教授担任项目主持人。团队成员在文献学、出版学、图书学、传播学等方面各有所长，从人员上保证了初选书目的专业性。

“中国阅读四十年”致敬榜单聚焦中国改革开放四十年，评选1978—2018年间，体现时代阅读特征，在读者中产生巨大社会影响力，主题积极向上的经典作品。以十年为界，分“1978-1988”、“1988-1998”、“1998-2008”、“2008-2018”四个板块进行甄选。

初评团队首先列出了约500种候选书目，然后再按照“中国文学、外国文学、人文社科、科普、经管、少儿和教育”的分类体系评选，以便照顾到各类群体，充分体现民众的阅读喜好。由团队成员按照专业分工，进行书目筛选和推荐理由撰写的工作，最终确定了“致敬榜单初评书榜”。

严谨甄选，致敬“中国阅读四十年”

在致敬榜单终评研讨会，终评评委根据初评书目展开交流、讨论，进行研讨和现场投票，共同遴选出“40本致敬榜单书目”，构成“向经典致敬——中国阅读四十年”权威阅读优秀经典作品榜单。

担任本次致敬榜单终评评委的嘉宾共计12位，分别来自出版、媒体、学术、文艺等行业领域，通过线上线下参评的方式，共同完成致敬榜单的终评工作。

最终入选“致敬榜单”的40本书目，将在今年8月10日举办的《向经典致敬——2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬盛典》上公布，让我们共同期待这场以经典作品记录时代的里程碑盛事。

“致敬盛典”组委会有关负责人表示，本次活动将整合多方资源，评选出一份权威公信的“中国阅读四十年”致敬榜单，努力把“向经典致敬”打造为立足华南、面向全国的权威阅读优秀经典作品榜。“致敬盛典”从5月中下旬正式启动，用近四个月的时间，立足广州，放眼全国，希望能打造一场集权威性、可看性、教育性和综艺性于一体的经典阅读推广活动，打造一场享誉全国的致敬盛典。

附件：

《向经典致敬——2018南国书香节“中国阅读四十年”致敬榜单》致敬榜单初评书榜