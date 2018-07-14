诞生商业新力量，第十五届全国就业力大比拼总决赛圆满落幕

7月13日，由ACCA（特许公认会计师公会）举办的第十五届全国就业力大比拼总决赛在广州正式拉下帷幕。总决赛现场近200位知名企业的高管、HR、高校领导和观赛同学见证了一批ACCA商业新力量的诞生。

7月13日，由ACCA（特许公认会计师公会）举办的第十五届全国就业力大比拼总决赛在广州正式拉下帷幕。总决赛现场近200位知名企业的高管、HR、高校领导和观赛同学见证了一批ACCA商业新力量的诞生。

据介绍，活动旨在让同学们通过赛事比拼了解行业热点和未来趋势，同时考核选手们对全新财务知识领域的学习和分析能力。本届赛事共吸引全国4000余名ACCA在校学生报名参赛，其中来自北京、上海、广州、成都四个赛区的32名选手进入总决赛。

实战演练，全方位展现选手商业思维

ACCA全球会长李志明

因为市场结构和趋势在变，企业经营思路在变，所以企业的人才需求也在变。ACCA全球会长李志明亲临现场，并提到：“在任何的商业领域，专业的金融和财会人才必须同时具备高标准的职业道德和专业技能，为企业提供准确而真实的财务数据和信息，协助企业做出正确的商业决策”。

本次总决赛携手有米科技股份有限公司以ACCA新考纲——Strategic Business Leader（战略商业领袖）为蓝本，设计了一套让选手全方位展现商业洞察力和战略视野的题目。32名来自各大知名高校的选手被分为8组。在近6个小时比赛中，选手们针对企业战略方向和内部管理等难题，进行详细的商业分析，并向现场观众展示有效的解决方案。在8组的演讲中，不乏有让现场评委耳目一新的方案和提议。选手们清晰的演讲思路和稳健的台风，让现场观众感受到来自新生代的感染力。

搭建平台，助力各方实现资源共享

总决赛评委来自多个行业的知名企业。致同中国北京办公室管理合伙人李惠琦表示，“ACCA是一个很好的学习和信息分享的平台”，他希望学员能够在未来的职业选择上，明确自己的目标，坚持自己的选择，成就更好的自己，共达优秀，共悦成功。

“决赛颇具挑战性。选手们从昨天下午拿到商业案例题目，到今天下午自如的进行全程英文演讲、分析，并接受专业评委的提问，这让我对他们刮目相看”毕马威企业咨询（中国）有限公司合伙人廖雅芸对参赛学生给予充分肯定。

ACCA华南区首席代表袁哲表示：“总决赛是一门基于现实商业情境的创新案例考试，使得学员能学会综合运用现代商业要求的专业知识和技能、职业道德，更加注重就业能力与核心技能在工作场所中的实际应用。作为成立了114年的全球财会行业引领者，ACCA不仅致力于支持和推广高水平的职业道德和行业标准，同时培养真实商业世界所需的专业财金人才”。

“非常荣幸能够参加ACCA就业力大比拼。这次比赛不仅锻炼了我们的商业逻辑思维，也激发了我们实战操作的能力。非常感谢队友们的陪伴、努力和支持，也感谢一路走来评委老师们的精彩点评和指导”就读于暨南大学的大二学生梁华宇感慨到，这将是他人生中一段难忘的经历。

经过近6小时的激烈比拼，评委根据现场选手的综合能力，评出了本次比赛的冠、亚、季军以及最佳个人等奖项：

冠军团队

西安交通大学/左辛欣、王梦晗、姚辉婷、苏苒然

亚军团队

浙江财经大学/杨享康、汪珂意、余怡芝、陈昕儿

季军团队

暨南大学/梁华宇、钟乐诗、云南大学/谭胡莲、厦门大学/冯裕风

最佳个人表现奖

西安交通大学/左辛欣

历年来，ACCA就业力大比拼比赛始终坚守着“反映真实职场环境，提高ACCA学员综合就业力”的初衷，不断调整和创新，旨在培养适应商业社会变革的优秀国际化人才。经过十五年的发展，我们欣喜地看到，该赛事的历练能有效帮助ACCA学员提升其专业知识以外的软技巧，让他们在踏入职场时，面对压力时，遇到难题时能额外地从容、自信。

ACCA（特许公认会计师公会）是全球广受认可的国际专业会计师组织，为全世界有志投身于财会、金融以及管理领域的专才提供首选的资格认证。