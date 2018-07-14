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用专业视角为孩子选幼儿园

2018-07-14 08:40 来源：中国教育报
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　　经常看到这样的现象：孩子快到上幼儿园的年龄时，有的家长知道公办的、正规的幼儿园难进，就随便把孩子送到就近的幼儿园，有的专选自认为档次高的幼儿园，有的甚至不管幼儿园有没有资质，就把孩子送进去。

　　又到一年入园季，作为一名老幼师，我很理解家长的焦虑心情，但我想告诉家长朋友们，不能没有选择与辨别，就随便为孩子选择一所幼儿园，也不能只看幼儿园的外观和眼花缭乱的宣传，就把孩子送到费用昂贵、装潢高档的幼儿园。如果有条件，家长应该找幼儿园教师、懂幼教的专家或幼儿园家长，多方面、多渠道了解，从而为孩子选择有质量有内涵、适合幼儿个性化发展的正规幼儿园。

　　确保幼儿生活环境安全

　　毫无疑问，安全应是家长为孩子选择幼儿园的首要标准。无论一个园所的理念有多先进，教师有多优秀，如果安全没有保障，那也是万万不可选择的。

　　关于园所安全，家长也要多方考察。首先，考察建筑与基本设施的安全。家长应考察幼儿园是否具有房屋安全鉴定报告，总体布置是否科学、方便疏散。而且，幼儿园周边环境应安全安静，不选有噪音的工厂、集贸市场、高压变电所、易燃易爆的仓库或娱乐场所附近的园所。

　　其次，考察幼儿园的资质及办园是否规范。正规幼儿园一定具有办园许可证、食品卫生许可证等合格资质，每一位教职工有体检合格证及教师资格证或相应的上岗证。而且，《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《幼儿园教玩具配备目录》均要求幼儿园配备充足的适合幼儿年龄特点的器械、玩教具，及适合幼儿的桌椅、玩具柜、活动室等。家长在考察时要有目的地看，避免走马观花。

　　再其次，考察幼儿园卫生消毒、生活饮食的安全。幼儿园环境卫生整洁、食堂干净卫生、从业人员的卫生知识培训合格等，是幼儿在园安全健康生活的基本保证。食品、饮水、幼儿餐具及用具的安全等，家长也应详细了解。

编辑： 柯丹洁
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