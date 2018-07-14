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国外名校如何对待校园游览

2018-07-14 08:40 来源：光明日报
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　　暑假及平时参观大学校园需要提前预约，这不是北大、清华、武大等我国著名高等学府的特例，国外很多著名大学一直在这么做，可以说这是一种国际惯例。

　　举例来说，美国哈佛大学和斯坦福大学的校园参观，一般包括个人自助游、由学生引导的公众步行游览、潜在的本科生游览以及团队游览等。一般的校园步行游览主要针对普通游客，潜在的本科生游览主要针对高中生及其家长，而团队游览则是针对中学班级学生、政治团体或旅行团队。哈佛大学团队游览时间为上午8时至下午5时，需要提前2周预约。团队游客不超过35人的，需在游览前一小时到校登记，目前学校只为14人及以下的团队提供免费导游；如果团队超过15人及以上(最多不超过125人)，就需要至少提前2周进行预约，学校不允许接待没有经过预约而直接到达的团队。

　　在斯坦福大学，个人自助游以及校园步行游览的开放时间为每天上午11时30分至下午3时30分，均可免费获得学生的引导和讲解。8名及以下的团队不需要预约，9人及以上团队则必须提前2周进行预约。2018年夏天的团队游览只在下列时间开放：7月5日至8月17日中的周一到周五上午10时30分及下午2时30分，而且其团队游览主要是为高中生、社区学院读者设计，不接受通过其他第三方商贩的团队游览预约。

　　此外，哈佛大学还对团队游进行一定的收费，根据团队规模及游览团队组织方的营利性质进行差别化收费，一般而言，规模小、由非营利性机构组织的团队收费较低，在50~140美元之间。斯坦福大学则对需要进行预约的团队游规模限制较严格，超过9人就需团队预约，费用在75~130美元之间(预定少于2周的要加收10美元)，但在夏天参观高峰期，一般会打6折左右。同时，两所大学都对其所在城镇及所在州的团队参观者有费用减免。哈佛大学向波士顿地区或剑桥镇的公立学校组织的团队免费开放，对其他马萨诸塞州的公立学校减免团费。

　　而对于游客如何到达，如何停车等细节，学校也都有详细的指引。哈佛大学甚至将其校园参观指南翻译成英文、中文、日文、西班牙文、德文、意大利文、韩文、俄文、法文以方便游客阅读。学校也对文明游览做出了规定，如参观者在哈佛校园应尊重其他个人和群体，禁止使用扬声器，特别要求参观者不要用相机对着宿舍或教室窗户拍摄，提醒参观者禁止吸烟及摄像，对于在哈佛园及校园其他场所内举行的私人活动，参观者不得任意穿行，希望参观者保持所有步行交通流畅，防止步行道的任何拥堵，保护校园草坪和植被，任何哈佛大学楼都不允许公共访问，有哈佛官方人员陪同则除外等。

　　尽管绝大多数美国高校都没有围墙，传统的机械防范手段在美国高校基本已被淘汰，但他们在“人防”的基础上，充分依靠科技防范手段建立了多功能的防火、防盗、交通安全、报警等电子信息监控严密的安全防范体系。我国高校也在不断接轨，虽未拆除围墙，但这并不妨碍大学与社会的联系，在“刷脸入校”的高科技助力及“预约参观”的合理引导下，大学校园这种准公共产品将更好地服务于社区、社会。

　　当然，由于国情不同，国外大学在校园管理方面也与我国有区别。国外著名大学一般建校比较早，多建在城镇，且多为私立大学，加之国外对私有产权及土地的保护极其严格，致使私有土地很难被征用。因此，在早期建设过程中，大学不可能有大笔资金购置大量连片土地建设校园，往往是大学建在城镇中，大学与城镇融为一体，自然很难将大学与社区城镇用围墙隔开。而国内大学，一般建在大城市的繁华地段，学校建筑及道路规划很少与市政道路建设与规划匹配，是两套独立的规划系统，再加之大学主要为教学科研重地，太多的人流车辆进入校园会影响大学正常的教育教学秩序，所以，用围墙加以隔离不仅仅是为了安全考虑，也是为了让大学有比较安静的教学环境。值得注意的是，对于国内的著名大学，一般游客到学校所在城市，必然会去其校园参观，而我国人口多，顶尖大学相对较少，供给与需求的矛盾非常突出，故在参观高峰期对入校进行人数限制也是无奈之举。

编辑： 柯丹洁
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