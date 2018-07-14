大学生研发的路障探测扫描仪便宜又好用

外形酷似小菠萝，仅有巴掌大小，两个圆圆的探头像一对萌萌的大眼睛，拿在手上可以根据前方障碍物距离发出三段警报，为盲人提醒前方路况。

外形酷似小菠萝，仅有巴掌大小，两个圆圆的探头像一对萌萌的大眼睛，拿在手上可以根据前方障碍物距离发出三段警报，为盲人提醒前方路况。记者近日从南京航空航天大学获悉，该校民航飞行学院的“盲盲路路”暑期实践团队研制出一款路障探测扫描仪，初期成本仅30元，便宜又好用。

据该设备的研制者马旺介绍，障碍探测仪主要由单片机和超声波传感器模块组成，两个酷似“眼睛”的部件就是超声波传感器。它通过超声波测距原理判断前方障碍物，进而报警提醒盲人，帮助他们减少行走中的不便。“当距离障碍物一米时，提醒音响一声，距离60厘米时，会连续响两声，距离30厘米时，会急速响三声。”

据悉，目前国内已经有企业在做给视障人用的雷达，这种通过摄像头摄入周围的景象，然后通过硬件设备进行危险提示的设备，价格从三五千到七八千不等。“盲盲路路”团队成员告诉记者，他们的设备初期成本仅30元。马旺表示：“虽然我们目前还没有投入使用，但我们仍计划持续改进这个装置，提高其便携性、可靠性，希望将这个装置做得更小，探测的范围更远更精准，将来能够真正投入使用。”

记者了解到，从2013年开始，南航民航飞行学院的“盲道探索家”已经持续5年关注南京的盲人出行，而今年，团队改名“盲盲路路”，继续为视障人群献出一己之力。从“盲道扫雷图”到路障探测扫描仪，团队不断在前期实践的基础上进行创新。