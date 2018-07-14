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家长成绩单出炉 你是孩子眼中的高分父母吗？

2018-07-14 08:40 来源：钱江晚报 沈蒙和
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　　这两天，杭州观成中学的家长们，陆陆续续收到一封从学校寄来的信。打开一看，是一份“家长期末成绩单”。在孩子眼里，你是不是“好家长”，这份成绩单一目了然。有人得了满分的10个A+，也有人不及格，需要反思。

　　说到这样做的初衷，观成中学在给家长的一封信中，是这样说的：“当您在评判孩子的同时，可知道，在孩子的心里，也会对自己的父母有一个评价。为了帮助家长们更加客观地看待自己的教育方法，积极与学校展开合作。我们请每位孩子为自己的父母填写一张期末成绩单。”

　　成绩单是学校放假那天寄出的，这两天差不多都寄到了。

　　其实，在拆开信封之前，不少家长的内心是忐忑的，都很好奇自己在孩子心目中，是一个怎样的家长。果然，看到结果，一大半的家长都感叹，“怎么和想象中的不太一样？”

　　这份“试卷”大家都可做一下，看你能得多少分

　　记者看了那份家长成绩单，一共有10项评价，成绩评定分为三级：“A+”表示优秀；“A”为合格；“B”为待评。

　　1.家庭氛围和谐民主，家庭成员彼此间和睦相处。

　　2.父母能为我创造良好的学习环境，不以各种方式影响我的学习。

　　3.父母能积极学习，不断进步，是我学习的榜样。

　　4.父母能主动关心我的学习，经常与我讨论学习问题。

　　5.父母能经常与我沟通，耐心倾听我的诉说，必要时能为我提出建议，给予我帮助。

　　6.父母能关心我的身心健康，与我一起积极锻炼身体。

　　7.父母能指导我合理使用零花钱，让我学会勤俭节约。

　　8.父母从不溺爱我，指导我做力所能及的家务，培养我的独立能力。

　　9.父母能及时指出我不良的生活习惯和学习习惯，耐心跟我讲道理，帮助我改正。

　　10.父母能主动与老师保持联系，讲究教育方法，共同帮助我进步。

　　在打分栏下，学校还空了一段作为留言区，孩子们有什么心里话想对父母说，可以填在这里。

编辑： 柯丹洁
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