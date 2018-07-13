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年轻人丧失追梦能力？ 超六成受访者每天都在为梦想奋斗

2018-07-13 11:25 来源：中国青年报 李师荀、王璐妍
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每天睡醒，刘源的四周都是黑暗的。在他那张1.5米宽的硬板铁架床上，支着一个名叫“暗无天日”的黑色蚊帐，厚重的布料垂下来，能很好地遮住晚睡的室友玩手机时发出的光。

这是北京某重点高校的一间普通博士生宿舍。刘源已经在这儿住了5年。29岁的他，来自河南省一个普通的小县城，从小成绩优异，是典型的“别人家的孩子”。2008年，他考上这所高校的信息安全专业，本科毕业后直接攻读博士，曾去美国交换1年，发表过多篇SCI论文，参加过不少国际学术会议。

“为什么选择读博？”刘源思考了很久，提到了自己高中时一个模糊的梦想——当一名科学家。

这些年他一直在朝着从事科研的方向努力。即便这条路是孤独的，还时不时被现实“打脸”。

这半年，相恋多年的女友开始催着他买房结婚，但他却掏不起首付。前不久，他拿到了某“双一流”高校的offer，但被告知，讲师的待遇是年薪8万元，没有分房。

最终，刘源拒掉了高校的offer，签了一家待遇不错的银行。“人不能总靠梦想活着，梦想要先有物质基础。”

“梦想虐我千百遍，我待梦想如初恋”

其实，像刘源这样在梦想和现实之间挣扎的年轻人不在少数。最终，有人成功了，也有人放弃了。那么，这些年轻人，究竟能为梦想坚持到什么程度？又有哪些原因会让他们丧失追梦的能力？

中国青年报·中青在线记者通过问卷、访谈的形式进行了一个小调查，收到505份有效样本。其中，90后占比72.87%80后占比11.68%70后占比8.12%

调查发现，房子、车子、金钱等现实问题成为受访者心中牵绊追梦脚步的主要原因，占比高达51.68%。其次是“能打败我的只有我自己”（46.34%）、“家人的期盼与牵挂”（31.29%）、“还有别的想做的事情”（22.77%）、“因为爱情”（16.63%）等。

虽然追梦不易，不过46.53%的受访者表示自己“痛并快乐着，梦想虐我千百遍，我待梦想如初恋”；32.08%的受访者表示“追求的是我自己想要的，很快乐”；仅17.82%受访者表示，追梦“太辛苦，越来越迷茫”。

24岁的丁明（化名）心中一直装着一个文学梦，他想在离开这个世界前留点什么，哪怕是一星半点的文字也好。在他看来，现实是追逐梦想过程中最大的障碍，但并不是枷锁，而是对自己、对家人、对未来的一份责任。

2016年考研失利，丁明在文学路上继续深造的计划按下了暂停键。但他很快调整好心态，前往长沙、北京等地求职。

最初，他为一家公司的微信公众号撰稿，兼顾宣传和策划。这份工作没有持续很久，但却让他逐渐明白自己真正想要什么，想要做什么。之后，丁明一直从事图书编辑的工作，不少忙碌的工作瞬间却让他有了追梦的感觉。比如，半夜2点下班时，听到空旷的办公大楼回荡着自己的脚步声；比如，通宵赶写书稿审读意见，看着太阳升起，敲完最后一个标点，然后拎起公文包踏上去公司的地铁……

“我觉得一个图书编辑，在一定程度上讲，还要担负起文化传承的重要责任。如果说书籍是人类进步的阶梯，那么编辑就是这个阶梯上的铺路人。”丁明很满意自己目前的工作，觉得每天都在进步，很充实。“不知道未来还有没有机会再去学校读书，父母的身体也不太好，需要赚钱养家。”丁明明白，追梦的路上充满太多未知和现实困难，但他仍坚信“念念不忘，必有回响”。

梦想或近或远，定义各有不同

就像100个读者心中有100个哈姆雷特一样，每个人对梦想的定义也各有不同。调查中，60.2%的受访者认为梦想离自己的生活很近，每天都为之奋斗；35.84%的受访者认为梦想很遥远，虚无缥缈；仅3.96%的受访者表示，自己已追上梦想，感觉很幸福。

而当被问及自己的梦想是什么样子的时候，39.01%的人选择“追求个人事业成功、家庭美满”，是占比最高的选项；27.52%的人选择“从事自己喜欢的工作”；15.45%的人选择“环游世界，自由自在地活着”，还有8.71%的人选择“做一个对社会、对国家有贡献的人”。

已经定居英国的28岁女孩代欣璐说，自己的梦想是变化的。“上学和刚毕业的时候想成为高级白领，现在的梦想是周游世界，过自由自在的生活。”

3年前，代欣璐从英国曼彻斯特大学金融管理专业研究生毕业。身边的朋友大多接受了在英国找工作太难的现实而回国。而她向学校申报了毕业生创业项目，并成功拿到了英国签证。

代欣璐的主要工作是从中国进口商品在英国出售，需要和当地的海关、商场或者批发商沟通，除了要克服语言障碍，还要不断摸索两国在经商方面的文化差异。

最拼的一年，她每天只睡6个小时，连吃饭的时间都没有，“叫个外卖，一二十分钟就吃完了，剩下所有的时间都在工作”。那一年，她没有逛过商场、没有看过一场电影、没有出去玩过，但随着财务上越来越自由，她逐渐意识到，更重要的是享受生活。不到30岁的她，选择了诗和远方，在不断的旅行中去看更多美丽的世界。

25岁女孩薛超的梦想更加“接地气”。在她看来，梦想这个概念，是遥远又虚幻的，是一个状态，或者是一种感觉。她的梦想就是家人健康快乐，在自己喜欢的城市有一个小家，“房子不用多大，但是一定要有院子，种满灌木和鲜花。清晨摘一束鲜花，泡茶间隙练一节瑜伽。家人陆续起床，围坐在一起吃早餐，之后各自开始新一天的工作和生活”。

梦想一定要实现吗

“梦想和工作是两回事。”25岁的李昕阳本科读的英语专业，但现在的工作是市场开发，与所学专业并没有太大关系。

当被问到梦想是什么的时候，李昕阳非常犹豫。

“演员！”最后，他终于说出了两个字。他几乎没有对身边的人提起过这个梦想，原因很简单，觉得自己一定会受到嘲笑。在他看来，“梦想是让人觉得快乐的东西，并不是要做到特别好，拼死拼活地去实现。它是一件快乐的事情，虽然离现实比较遥远，但是只要想到有这样一件事就会让自己觉得很开心，这就是梦想存在的意义。”

在乌克兰留学近10年，获得肿瘤学和临床医学硕士的樊立玮对追梦也有类似的看法。大一的时候，他的梦想是当一名厨子。寒暑假期间，整栋留学生宿舍楼里，没剩下几个人。樊立玮可以整日待在公共厨房，研究自己想做的菜，每个步骤都反复尝试，直到做出自己满意的味道。

留学期间，樊立玮还在周末卖快餐，一人身兼采购、做饭、包装、配送数职。不过，最后发现并没有赚到钱。樊立玮觉得主要问题是他自己单干，做的东西数量有限。

2017年，樊立玮回国就业，一直从事医学科研相关工作，但他仍旧想开一家属于自己的餐厅。平时去饭店吃饭，他也会习惯性地跟服务员聊一聊店里的客流量、经营情况等问题。他说：“我相信梦想是圆的，我可以暂时把它装进盒子里放在那里，去做别的事情。但在我人生的某一个阶段，某一个契机下，我可能绕了一圈突然发现，原来现在做的事，就是我当初的梦想。”

调查发现，51.29%的受访者表示会为梦想一直奋斗，“相信自己，永不言弃”；39.41%受访者表示“不知道未来会怎样，走一步算一步”。

如果用010分去衡量自己为梦想能拼到什么程度，选择10分的受访者仅占4.55%，占比最高的选项是5分，为21.58%；其次是7分，占比17.03%6分占比15.45%

“梦想不是空谈，要有行动才叫梦想，不然只能叫臆想。”刘源说。

2017年年末，‘佛系’一词横空出世，一时间几乎人人都以佛系自居。”薛超认为，“所谓的佛系，应该是竭尽全力之后的不强求，而不该是两手一摊的不作为、形式努力后的自我满足。”

在她看来，逐梦的过程中，人最重要的是对自己诚实，了解自己需要什么，也了解自己可以付出什么。“最可怕的不是我失败了，而是我本可以。凡事要趁早，想做什么马上去做，当机立断，不要拖延。生命有限，越早开始，你将越早享受到快乐的果实。”

编辑： 唐巧燕
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