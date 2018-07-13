我省高考提前批录取完成　提前批本科院校录取9138人

12日，省招生办对提前批军检院校和非军检院校征集志愿进行了投档，共投出考生190人。征集志愿生源良好，各院校征集志愿投档分数与第一次投档大致持平，有的还高于第一次投档最低分数线，提前批本科院校基本完成招生计划，我省提前批录取工作顺利完成。

12日，省招生办对提前批军检院校和非军检院校征集志愿进行了投档，共投出考生190人。征集志愿生源良好，各院校征集志愿投档分数与第一次投档大致持平，有的还高于第一次投档最低分数线，提前批本科院校基本完成招生计划，我省提前批录取工作顺利完成。

据统计，今年我省提前批本科院校共录取9138人，其中，教师专项计划和卫生专项计划录取1921人，空军招飞院校录取55人，军检院校录取2527人，非军检院校录取4635人。

从投档录取情况看，今年考生志愿填报更加理性，考生志愿分布更加均衡，考生填报志愿的风险进一步降低，志愿的满足率和满意度进一步提升。

从生源情况看，考生档案的投出率与高校预期的契合度大大提高，绝大部分院校生源良好，第一次投档即满档，特别是今年首次实施的教师专项计划以及高水平大学、招收小语种院校生源比较“火爆”，较好地完成了招生计划。

从投档分数看，提前批院校整体投档分数较高，特别是一些军队和武警院校以及高水平大学比较受考生青睐，均在高分优先投档线以上，有的高出几十分。

根据招生录取日程安排，将开始“自主招生等院校”、艺术类统考和体育类本科院校、“3+证书”本专科院校投档录取。