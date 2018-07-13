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来华留学生的毕业季

2018-07-13 11:25 来源：人民网
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西田聪：“为了说相声而学中文”

2002年，来自日本京都市的8岁男孩西田聪第一次踏上了中国的土地——到大连参加庆祝中日邦交正常化30周年纪念活动。当时，他的身份是一名校乐队成员。“在大连时，我用日语跟一位中国阿姨聊天，她听不懂。阿姨用中文说，我也听不懂。”回到日本后，西田聪觉得“这件事的冲击太大了，我特别渴望有一天能听懂中文”，便请妈妈买中文教材来学。但小学三年级的他，汉字识得不多，便改为听磁带。“每天睡觉前听半个小时，听到磁带都坏掉了。”

为了学中文，西田聪从小学三年级到高中，到过10多次大连，其中有几次是进当地开设的为期3个月的暑期班学中文。2010年，高中还未毕业的西田聪参加了汉语桥世界中学生中文大赛，收获了第三名的佳绩，并赢得了赴中国留学的奖学金。2012年9月，他如愿赴中国留学，在北京语言大学攻读汉语言文学专业。

6年的留学生活，不仅让他有机会近距离了解中国，更得以打开相声之门。

进入相声世界

初入北京语言大学，西田聪想尽办法提高汉语水平。2012年，老师介绍他去体验相声大师丁广泉在北京语言大学开设的“快乐课堂”。进入相声世界，西田聪发现说相声需要相当的词汇积累。“这些词汇的背后是中国博大精深的传统文化，汉语的魅力蕴含其中。同时，学习相声，也有助于汉语学习。”

“相声魅力虽大，但影响我最深的是师父。”在采访过程中，西田聪数次提到师父传授的相声的精髓“弄月嘲风”。他边学边体会这四个字的深味——深入了解普通民众的生活。“唯有观众觉得自己和相声演员所说的段子没有距离，才会笑，因为感同身受。所以要去演绎一段相声，需要亲身体验，而不是自己想象出一个笑话。”西田聪说。

每当西田聪学习新的相声段子，都会去亲身体验。比如他开始学习对春联的段子，就去超市看卖春联的人并仔细研究春联上的字。“每个相声段子都会给我启发，让我更进一步了解其背后所承载的文化信息。”

西田聪还记得拜师时，师父丁广泉叮嘱他，不要因为自己是外国人，就可以说“不懂”。“我师父特别不喜欢妥协的人。”西田聪笑着说，“在他看来，要学好相声，就要比中国人还要懂中国人。”

推广“说相声学汉语”

丁广泉致力研究如何通过相声学习中文，并出版有《说相声 学汉语》一书。西田聪的毕业论文也以此话题为题目。在他看来，之所以可以通过相声学中文，是因为相声是语言艺术。

西田聪告诉笔者，他通过学相声得到的最大收获是可以跟中国人正常聊天。“比如说，我跟北京人见面，也会说‘吃了吗您呐’‘吃了吗’，在这里，‘吃了吗’就包含‘您好’的意思。如果说相声，类似这样的语言表达必须要学。”

依循着相声这门艺术一步一步学下去，西田聪的日常生活起了变化。“比如我吃饺子，要先咬一口饺子，再蘸醋，然后再嚼大蒜，感觉这才是生活。”

对西田聪来说，相声已经成为他生活的一部分。“我洗澡时，会练几个相声段子，真的已经超越爱好了。”西田聪笑笑说，“‘病’有点重。”

“一开始，我学相声是为了提高中文水平，但进入相声世界后，这个顺序颠倒了，是为了说相声而学中文。”西田聪说。

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编辑： 唐巧燕
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