别被假录取通知书忽悠了 如何辨别录取通知书真伪？

随着高考录取阶段进入尾声，莘莘学子陆续收到高校录取通知书。但值得注意的是，有部分学生收到了假录取通知书，这到底是怎么一回事？

别被假录取通知书忽悠了

随着高考录取阶段进入尾声，莘莘学子陆续收到高校录取通知书。但值得注意的是，有部分学生收到了假录取通知书，这到底是怎么一回事？今天，本期主持人就和您聊聊录取通知书怎么辨别真伪。

问：录取通知书一般什么时候会送到考生手中？

主持人：录取通知书是根据批次和院校来确定发放时间。一般 7 月份是提前批和本科批次的发放、接收时间。 8 月份是高职专科批次的发放和接收时间。有的非法组织或个人，会抢在正规通知书发放之前，发放所谓的“录取通知书”，以抢占生源。考生可以根据本省（区市）录取日程来判断录取通知书的真假。

正规通知书是通过邮政快递送到考生手中的，使用的是录取通知书专用信封，接收此类邮件需要现场出示准考证、身份证、户口簿等有效证件。很多省份还与邮政部门合作，开通了 “高考通知书查询”功能，输入准考证号或考生号，即可查询高考录取通知书的寄送状态和位置。

问：如何辨别录取通知书真伪？

主持人：考生可通过本省（区市）教育考试院（招生办）公布的正规渠道查询录取信息。如查询到的信息与录取通知书一致（包括录取学校名称、专业和层次），就是经教育考试院办理了正式录取手续。否则，就不是普通高校正式录取的通知书。同时，家长和考生也可登录报考学校网站查询学校的新生录取名单。

考生填报的志愿是高考录取依据。如果考生根本没有报考某一大学，却收到了该校的 “录取通知书”，考生和家长需要有所警惕。

还有一个小细节可以参考，根据教育部的规定，各普通高校录取通知书除加盖高校章外，还由校长签发录取通知书，并对录取结果负责。考生在收到录取通知书后，可以查看校长的签名，如果没有签名，或者签名不对，则要小心了。

此外，学信网是高等学校学生学籍学历电子注册信息查询的唯一网站。如果新生还不放心，可在入学后登录学信网实名注册，并查询、核实本人身份信息和学籍注册信息。

问：收到录取通知书后，还需要做哪些准备工作？