南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

山西高校本科专业“瘦身强体” 取消77个陈旧专业方向

2018-07-13 08:17 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　记者12日从山西省教育厅获悉，截止2018年春季学期末，山西省高校共有本科专业1392个，不安排招生专业232个，其中撤销85个，停招97个，实施间招19个，因办学条件等因素暂缓招生31个。另外，该省高校有77个陈旧专业方向被取消。

　　2017年12月29日，山西省人民政府办公厅印发了《关于高等教育本科专业优化调整的指导意见》，同日召开全省高等教育本科专业优化调整工作启动会，全面部署专业优化调整工作。

　　据了解，山西省引导高校对所设置专业进行分类定位，该省教育厅要求各高校以与办学定位的关联度为一级分类指标，分高中低三个层级。同时要求筛查出生源质量低、初次就业率较低、生师比较高的专业。以“低质过剩错位”为红线，提出专业调整意见，制定时间表、路线图，要求各高校把撤停专业的突破口放在与办学定位符合程度中等以下的专业上，为特色发展争取空间。

　　据初步统计，山西省本科专业生源质量低的专业236个，占比18.21%；就业率低的专业190个，占比14.66%；生师比高的专业232个，占比17.90%。

　　此次专业优化调整过程中，被誉为“人民兵工第一校”的中北大学专业总数由81个减少到60个，其中工科专业由原来的53个减少到42个，占比由原来的65.43%增加到现在的70%，行业背景和以工为主的办学特色将更加突出。

　　山西医科大学在办学过程中，一度在学科和专业规划上贪多求全，招生专业涉及医、理、管、文、法、工、教育等多个学科门类，使专业重心发生偏移。本次专业优化调整工作中，该校共26个本科专业，停招了与办学定位不符、就业率偏低，培养过剩的眼视光学、医学实验技术、英语、劳动与社会保障、健康产业管理、药物制剂等6个专业，减招13个专业，拟新增4个新兴专业，专业调整优化率达65%。

　　据悉，山西省高校2018年秋季学期实际招生专业1160个，招生专业中包含新增的新兴应用型专业66个。该省在推动对现有专业调整的同时，严把入口关。

　　2018年3月，教育部下发了《关于公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，山西省通过审批专业4个，通过备案专业94个，共增设专业98个。为确保新增专业不会出现“老问题”，山西省教育厅组织专家对新增的备案专业与其学校办学定位和方向的一致性以及招生条件进行评估，准予招生54个专业，准予招生但要控制规模12专业，暂缓招生31个专业，撤销1个专业。

　　此外，山西省根据经济社会发展需要和全省高校专业布点情况，提出了鼓励增设与高端装备制造、新能源、新材料、生物产业、煤层气、信息化产业、医疗健康、公共服务等12个产业领域相关的94个专业。同时公布了限制增列专业目录，包括布点过多、就业率较低的56个专业。

　　据悉，经过三年调整，到2020年，山西省将分类核定每所学校专业设置基数，建立自主动态调整机制，形成“撤一增一”制度。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
省委常委会召开会议 坚决拥护党中央对曾志…
2017年广州住宿餐饮业零售额居全国第一_广…
广东高考提前批录取完成 提前批本科院校录…
广州怎样破解居家养老难题？老人饭堂的“…
草做的广州塔，了解一下？_广州新闻_南方网
C919大型客机102架机转场东营试飞基地_中…
三峡水库持续泄洪应对2018年长江第2号洪水…
“泳士”就位！广州横渡珠江选手陆续入场_…
港珠澳大桥实现通信网络全覆盖 100%共享现…
下水！广州横渡珠江活动正式开锣_现场图集…
推荐

没考驾照的恭喜了！国家出新规9月实行

中国最牛的500家公司排行揭晓！广东前五是他们

一碗散发红光的绿豆汤引来南北大战！笑到最后的还是广东人

下月起你将收到这样一条短信！手机13*、15*、18*的都看看

男孩考上知名大学，却差点因爸爸的这个举动无法被录取！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235