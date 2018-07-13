山西高校本科专业“瘦身强体” 取消77个陈旧专业方向

记者12日从山西省教育厅获悉，截止2018年春季学期末，山西省高校共有本科专业1392个，不安排招生专业232个，其中撤销85个，停招97个，实施间招19个，因办学条件等因素暂缓招生31个。另外，该省高校有77个陈旧专业方向被取消。

记者12日从山西省教育厅获悉，截止2018年春季学期末，山西省高校共有本科专业1392个，不安排招生专业232个，其中撤销85个，停招97个，实施间招19个，因办学条件等因素暂缓招生31个。另外，该省高校有77个陈旧专业方向被取消。

2017年12月29日，山西省人民政府办公厅印发了《关于高等教育本科专业优化调整的指导意见》，同日召开全省高等教育本科专业优化调整工作启动会，全面部署专业优化调整工作。

据了解，山西省引导高校对所设置专业进行分类定位，该省教育厅要求各高校以与办学定位的关联度为一级分类指标，分高中低三个层级。同时要求筛查出生源质量低、初次就业率较低、生师比较高的专业。以“低质过剩错位”为红线，提出专业调整意见，制定时间表、路线图，要求各高校把撤停专业的突破口放在与办学定位符合程度中等以下的专业上，为特色发展争取空间。

据初步统计，山西省本科专业生源质量低的专业236个，占比18.21%；就业率低的专业190个，占比14.66%；生师比高的专业232个，占比17.90%。

此次专业优化调整过程中，被誉为“人民兵工第一校”的中北大学专业总数由81个减少到60个，其中工科专业由原来的53个减少到42个，占比由原来的65.43%增加到现在的70%，行业背景和以工为主的办学特色将更加突出。

山西医科大学在办学过程中，一度在学科和专业规划上贪多求全，招生专业涉及医、理、管、文、法、工、教育等多个学科门类，使专业重心发生偏移。本次专业优化调整工作中，该校共26个本科专业，停招了与办学定位不符、就业率偏低，培养过剩的眼视光学、医学实验技术、英语、劳动与社会保障、健康产业管理、药物制剂等6个专业，减招13个专业，拟新增4个新兴专业，专业调整优化率达65%。

据悉，山西省高校2018年秋季学期实际招生专业1160个，招生专业中包含新增的新兴应用型专业66个。该省在推动对现有专业调整的同时，严把入口关。

2018年3月，教育部下发了《关于公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，山西省通过审批专业4个，通过备案专业94个，共增设专业98个。为确保新增专业不会出现“老问题”，山西省教育厅组织专家对新增的备案专业与其学校办学定位和方向的一致性以及招生条件进行评估，准予招生54个专业，准予招生但要控制规模12专业，暂缓招生31个专业，撤销1个专业。

此外，山西省根据经济社会发展需要和全省高校专业布点情况，提出了鼓励增设与高端装备制造、新能源、新材料、生物产业、煤层气、信息化产业、医疗健康、公共服务等12个产业领域相关的94个专业。同时公布了限制增列专业目录，包括布点过多、就业率较低的56个专业。

据悉，经过三年调整，到2020年，山西省将分类核定每所学校专业设置基数，建立自主动态调整机制，形成“撤一增一”制度。