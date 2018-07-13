暑假，如何过得更有意义

一学年结束了，激动人心的暑假即将开始。面对“电量”满格的暑假，你准备怎么度过这一个多月呢？选择似乎很多：大吃大喝、自由自在，把平时想玩而没时间玩的东西玩个够，这是“放松派”；查漏补缺、琴棋书画，被家长带着上辅导班从早到晚，这是“报班派”；远足旅行、热心公益，向社会大课堂学习本领，这是“旅行派”……过得开心，似乎容易。咋过更有意义？其中学问不少。

一学年结束了，激动人心的暑假即将开始。面对“电量”满格的暑假，你准备怎么度过这一个多月呢？选择似乎很多：大吃大喝、自由自在，把平时想玩而没时间玩的东西玩个够，这是“放松派”；查漏补缺、琴棋书画，被家长带着上辅导班从早到晚，这是“报班派”；远足旅行、热心公益，向社会大课堂学习本领，这是“旅行派”……过得开心，似乎容易。咋过更有意义？其中学问不少。

学前儿童：体验感受点亮童年

“谢谢老师带我去沙滩玩！我喜欢看日出捡贝壳，喜欢和小朋友们一起做沙雕。”从南戴河回来好几天，今年6岁的宇宇还意犹未尽。他是中国儿童中心实验幼儿园大班毕业生，暑假伊始，幼儿园就组织全体毕业生，进行了为期5天的“南戴河夏令营”。

第一次离开爸爸妈妈、第一次和小伙伴一起过夜、第一次“独自”闯世界……这样的经历让小朋友们格外难忘。“我们晚上在海边仰望天空，好多好多星星呀！老师说，这就是我们赖以生存的宇宙，真让人敬畏。”登登最开心的，还有“晚间故事会”。“我们去了采摘园，把新鲜蔬菜摘下来，还择菜、洗菜，包饺子呢！”阳阳品尝了自己的劳动果实，“别提多好吃了！”

5天的独立生活，大家似乎一下子长大了许多。临行，不少小朋友给爸爸妈妈买贝壳、选礼物，“爸爸妈妈照顾我、做家务，真是太不容易了！”

教育家陶行知曾说，生活即教育，社会即学校，教学做合一。那么，对儿童来说，暑假应该怎么过？记者专访了中国儿童中心学前教育部部长杨彩霞。

“学前儿童的学习和生活密不可分。他们以直接经验学习为主，用眼睛观察、用心体验、用感官感知，从而带来自主思考与表达，将知识同实际生活联系起来。因此，在为学前儿童做暑假规划时，要更多着力于日常生活、游戏和亲子互动，重点丰富其各种直接感官经验。”杨彩霞举例说，可以教孩子学会一样生活本领，增强自理能力；可以带孩子“行万里路”，在旅行中培养勇敢、坚持、判断等能力；可以和孩子亲子阅读，从小培养爱读书的习惯……

从2010年起，中国儿童中心学前教育部就组织孩子们走进中国气象局、中国人民抗日战争纪念馆、北京航空航天博物馆、北京自然博物馆、首都博物馆等。“学前儿童的学习强调‘主题整合式’，这些参观体验恰恰是对孩子综合能力的培养。家长可以带孩子多看多听，在各种博物馆中探索发现，增强多学科整合的思维能力。”杨彩霞强调，这也是立德树人、进行文化熏陶与传承、挖掘孩子兴趣的良好契机。

专家建议，制订暑假计划要充分考虑不同年龄阶段儿童的身心发展规律，尊重儿童意愿，引导孩子参与计划制订。针对学前幼儿，暑假要守住两条“底线”：不打乱生活作息，不放松体育锻炼，因为这不仅是健康的需要，更事关良好行为习惯的养成和坚持。