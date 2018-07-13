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毕业季骗子出招防不胜防　警方提醒教你见招拆招

2018-07-13 08:15 来源：山西晚报
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　　　2018年7月，不仅属于世界杯，也属于800多万名毕业学子的就业季。在这个特殊的“季节”里，很多毕业生步入社会开始寻找称心如意的工作，与此同时不法分子也纷纷上线，各类骗局接踵而至。

　　7月11日，太原警方通过官方微信公众号“太原网警巡查执法”发布相关提醒，针对社会经验较少的应届毕业生，警方盘点了三类常见的求职诈骗陷阱，旨在帮助求职者提高防骗意识。

　　想拿高薪先“培训”

　　近日，广州警方侦破一起合同诈骗案，嫌疑人以收取所谓“培训费”的方式，诈骗约400万元，广州有40多家高校的400多名学生被骗。

　　通常在此类案件中，骗子主要用“好工作”先诱惑你，然后再骗培训费了事。以广州的此起诈骗案为例，骗子以“公司”的名义到校内举办免费职业指导讲座，或在校园周边派发调查问卷、举办各种沙龙等方式，获取在校学生的联系方式。随后，该公司会通过电话、邮件联系学生，到公司做免费的就业创业能力测评，伺机向学生推荐所谓的“蓝海计划”，这个计划号称可以提高学生的就业能力，其中包含多门课程。需要收取培训费9920元。很多在校生没有交付学费的能力，他们就介绍这些学生去一些小的贷款公司贷款，通过这种形式诱骗学生贷款。后经警方介入调查，广州有40多家高校的400多名学生被骗。

　　警方提醒，这种骗局，是诈骗机构以招聘为幌子，变相招募学员，达到收取高额培训费的目的。当你去到他们公司面试时，一方面他们会把你就业后的工作前景描绘得很美。另一方面，话锋一转，他们会对你进行打击，说你这方面的技术其实不行，达不到公司要求。不过，可以和他们签订培训协议，实现先培训后入职，为你描绘出走上人生巅峰的道路。这类培训的学费，基本都在2-3万元人民币，对于大部分刚毕业的大学生来说，是拿不出这么多钱的。于是他们就会要求你通过一些第三方的贷款平台，向银行申请相关借款，从第三方贷款公司借来的钱，会直接打到这些诈骗公司账上。在相关钱款到账后，骗子或是给你安排长达数个月的所谓低培训课程，或是给你安排薪水很低工作强度很大的工作。反正主要目的就是想办法把你“熬走”。

编辑： 唐巧燕
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