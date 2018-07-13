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毕业论文市场产业链调查：可根据买家需要提供服务

2018-07-13 08:15 来源：法制日报
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　　每年毕业季，学子们都要花费心力写作毕业论文。

　　记者在采访中了解到，由于需求量较大，围绕毕业论文已经形成了一定的产业，可以提供多项服务。

　　论文代写“降重”需求量较大

　　记者了解到，目前，围绕毕业论文提供的服务主要包括代写、查重(测试论文与其他论文重复率，避免抄袭)、“降重”(论文重复率过高，需要降低重复率，以免被认为是抄袭)等。

　　2016年，张枫从福建一所大学硕士研究生毕业之后进入一家国企工作，虽然工作稳定，但是收入一直不高。

　　今年年初，张枫买了一辆车，每月的车贷让她的财务压力陡然上升，于是张枫想干点副业来缓解财务压力。因此，在今年3月，由于机缘巧合，张枫开始替大学生代写论文和为论文“降重”。

　　张枫告诉记者：“我不知道什么时候加了一个社交媒体的账号，那个账号就类似于一个网络中介，会统一接单，之后再在账号上发，看谁能接单，然后由接单的人自己联系买家，与买家谈价钱。”

　　据了解，买家的需求五花八门，张枫一般是根据买家的要求来做，比如有人会要求她从设计到编程全程代写代做；还有人是已经有了设计稿，只需要代写论文；也有人是论文写完了，需要查重和“降重”；还有些人会要求修改论文格式和做相关的PPT。

　　据张枫介绍，她所学的专业是电气工程，她接单的时候也只接本专业的订单，一方面是因为本专业的内容熟悉好上手，另一方面是时间有限。

　　“我怕接跨太多专业的论文自己搞不定，而且我是上班结束之后用晚上的时间做，如果专业跨度太大，很难快速做出来。”张枫说。

　　李峰毕业于武汉一所大学，由于毕业时在深圳实习，没有时间写毕业论文，于是在网络平台上找人代写论文。

　　李峰的专业是会计与统计核算，学校对他们的毕业论文要求不高，也没有查重的规定，他花了700元找人代写了一篇1万字的论文，大约一个星期后，论文便写好了。

　　“我没有修改便上交了学校，最后毕业论文顺利通过。我们学校没有那么多要求，我同学基本上都是自己抄抄编编，我是没时间写，后来论文交上去也没有人找麻烦说不行的，就过了。”李峰说。

　　与论文代写类似，论文“降重”的需求量也比较大。

　　张枫说，“其实‘降重’的手段都比较类似，就是颠倒语序，把原文中的意思换成自己的话，同义词、近义词替换或者是做一些解释之类，就这些基本的手段”。

　　北京一所大学的研究生吴文经常帮导师给论文“降重”，她说，“‘降重’的方法不过就是调整主谓宾、替换同义词等”。

　　吴文曾经用一天时间将一篇一万六千字左右的论文从重复率29.1%降到了8.1%，这期间她查重两次。

　　在职研究生寻求代写论文较多

　　围绕形形色色的毕业论文服务，收费也不尽相同。

　　张枫告诉记者，“‘降重’和代写的费用都不一样，其实这个费用首先就是中介给学生一个价格，然后学生会想这个价格合不合理，如果学生觉得这个价格合理的话，中介肯定还要砍一部分价格再给我。一般本科论文是按照千字收费的，但是因为我经验不多，今年才刚开始帮人家代写，所以我的收费不高，都不是按千字收费，我都是一篇1000元或者一千多元”。

　　李峰告诉记者，网络平台上的论文代写价格差异比较大，因为不同的店铺代写的论文质量不一样。

　　“有些就是骗钱的，写出来的东西语句不通，还不如自己抄一抄。我也是经同学推荐才敢放心找人代写。”李峰说。

　　“我就查重两次，因为专业网站查重比较贵，一篇一万六千字的论文要128元。”吴文说。

　　“之所以有很多人会选择网络平台查重，是因为专业网站的查重费用相对高昂，而有些做得比较好的网络平台店铺，查出来的结果和专业网站也差不多，但费用却只有一半或三分之一。”张枫说。

　　张枫还告诉记者，有“降重”和代写需求的学生大部分都是专科生和本科生。

　　那么硕士研究生和博士研究生又是什么情况？

　　“我自己是硕士研究生，以我的水平很难接到硕士研究生的论文单子。据我了解，也有人会接代写硕士论文的单子。”张枫说。

　　另据张枫透露，现在找人代写论文大多是在职硕士研究生，很少有全日制硕士研究生找人代写论文。

　　“一般全日制研究生，导师肯定会对他们有要求，对硕士研究生没有要求的导师很少，所以基本上他们都会自己完成论文。对于在职研究生而言，因为他们参加工作了经济上比较宽裕，而且可能确实工作也忙，但是又需要这个文凭，所以没有办法抽很多时间来完成论文，于是找人代写。”张枫说。

　　据了解，在各种各样的论文“降重”、查重交易中，并没有关于保护论文内容不被泄露的协议。

　　“本科论文对查重率要求不高，甚至有些学校都没有查重的要求，比如一些三本院校或者专科学校，查重要求就很低，甚至有些学校毕业要写的东西都不是论文，只是一个类似课程设计的东西，内容也很基础，所以不存在保密的问题。本科论文不像硕士论文有些内容是独有的，要保密，或者是博士论文，做的方向很精细，也需要保密。就算是硕士论文‘降重’,也没有签订保密协议的说法。大家都是凭信誉干活，我确实没听说过有谁会把别人的论文泄露之类的。”张枫说。

　　(应采访对象要求，文中均为化名)

编辑： 唐巧燕
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