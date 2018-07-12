这个假期 你打算在娃身上花费多少？

7月是雷打不动的暑假月。还在放假前，杭州一位家长“月薪3万撑不起孩子暑假”的报道就引起了许多家长的关注与吐槽。暑假到了，孩子们放假放松，家长们的钱包口袋却越捂越紧。

7月是雷打不动的暑假月。还在放假前，杭州一位家长“月薪3万撑不起孩子暑假”的报道就引起了许多家长的关注与吐槽。暑假到了，孩子们放假放松，家长们的钱包口袋却越捂越紧。近日，天府早报记者随机采访了四位家长，她们的孩子正读小学或初中，年龄相差不大但假期花费却相距甚远，有的孩子只用几千元，但有的孩子花费却超过了6万元。同样是60天的暑假生活，为何会出现如此大的花销差距？家长们又是如何安排考虑的？让我们来听听家长们怎么说。

采访家长：余妈妈

孩子正读5年级 暑假花费57070元

“孩子忙得连看电视的时间都没有”

“这次暑假安排得比较满，”女儿正读5年级的余妈妈告诉天府早报记者，假期里孩子除了要进行游泳、书法、马术的才艺培训外，还有跟随小记者团到北京采访，以及到西欧参加文艺晚会演出。紧凑的暑假安排也意味着花销的增大，她给记者算了一笔账，“把所有项目都加在一起要57070元，还不算旅游期间的一些额外花费。”因为暑期时间紧张，期末考完试后的第二天，女儿就开始了游泳班的学习。“这个花费还比较低，10节课才1800元。”为了预备将来的游泳比赛，她一口气给孩子报了蛙泳、仰泳、自由泳三种课程，每天2节课，15天学习完成。游泳练习的同时，书法班的学习也在同步进行中，“这个是100元一节课，一共有30节课。”此外，天府早报记者还注意到，余妈妈给孩子报名了3天5000元的马术课程学习，她表示孩子很喜欢骑马，“而且练习这个对坐姿也有帮助，就安排在开学前满足她的心愿。”不过，真正高昂的暑假花费，来自女儿去西欧参加文艺晚会的费用。“时间是从8月6日到8月19日，一共37800元。”出于安全考虑，余妈妈决定陪孩子一起前往。在她看来，除了让孩子了解世界，感受不同国家的风土人情外，还能上台演出展示自己，是一件两全其美的事。此外，7月上旬，女儿还会参加小记者团到北京参观，“这是跟其他小朋友一起去的，有导游全程跟随也比较安全。”孩子即将升入小学最关键的一年，但余妈妈却并没有给女儿报名任何学科培训班。“主要是孩子没有时间去学，而且我也给她新买了20本书来读，学习量也足够了。”为了如期完成暑假计划，余妈妈甚至还制定了一份详细的作息时间表。按照安排，女儿每天7点起床后，先进行舞蹈拉伸训练，再吃过早饭后练习钢琴1小时，然后开始阅读与暑假作业。下午的时间则用来参加报名的才艺班级学习。如此紧凑的暑假安排，再加上未完成的假期作业，就连余妈妈自己也有些无奈，“现在孩子连看电视的时间都没有”。面对如此高额的暑假花费，余妈妈表示老公跟她对此都能接受，“我们现在又不用买房，主要的花费都是用在孩子身上，收入也还能够负担得起。”不过，她同时也谈到做父母不易，孩子提出的要求一般都会尽量满足，但一定不能超出自己的支付能力，“如果付出太多父母就会对孩子有所抱怨。而这种抱怨就会转化为无形压力，影响家庭关系。”

采访家长：周妈妈

孩子正读初一年级 暑假花费60000元

“是历年来花费最高的一次”

与余妈妈相似的是，周妈妈也为女儿安排了出国游学的计划，并且还是两次。“8月2日到9日要到日本参加管乐团表演。”她告诉天府早报记者，旅游加上演出的费用至少是2万元起。而且孩子从日本回来休息不到3天，又要前往学校组织的德国、法国、荷兰、比利时四国绘画写生活动，“花费起码也是在3万以上。”两趟出国的时间，不仅让女儿整个8月都在国外学习，同时也让暑假花费陡然上涨。“今年的花费应该算历年暑假里最高的了。”对于这样的安排，周妈妈坦言暑假就是要劳逸结合。孩子平日在学校功课多难外出，放假后就该多出去走动。“去年女儿小学毕业，暑假因为我们工作都太忙，就没有安排任何外出计划，心里也有些遗憾。”周妈妈说道，今年正好有两个演出项目，她便十分支持孩子走出去看看世界。“游学也是学习的另一种方式，不过这个主要是看家长的意识以及家庭的支付条件，不要乱攀比就行。”除了游学花费，周妈妈还为女儿报名了健身、摄影以及游泳的培训班学习，费用都在2000元左右。“健身主要是因为我正在学，觉得孩子也应该从小养成这个习惯，对身体成长有好处。”

采访家长:王妈妈

孩子正读初二年级 暑假花费6720元

“全家出游费用应平摊来算”

儿子今年读初二的王妈妈觉得暑假安排不必太过复杂。“我们一直都没有给孩子报太多的学科补课，就是从幼儿园常年坚持上绘画和英语口语网课，”王妈妈表示，这个补课开支平日里也有，暑假也不会有太大的涨幅。“绘画1次课200元，口语1次课220元，每周都上两节课，一个暑假大概不到7000元吧。”因为临近初三，学业即将开始紧张起来，这个暑假她并没有让儿子像往年一样去参加夏令营活动。“一般来说，暑假比较大的支出就是旅行或者参加夏令营，”王妈妈告诉记者，一般国内夏令营的费用在5000元左右，如果境外旅游就要2万起了。“我身边的家长暑期花费有几千的，也有几万的，甚至还有十几二十万的，主要就是看去哪儿旅行和时间长短。”此外，她还特别提到，如果假期家人一起外出，花销肯定也会随之增大，如果费用都算在孩子身上就不公平，“毕竟父母自己也是要出去耍的，平摊费用来算比较科学。”

采访家长:聂妈妈

孩子正读五年级 暑假花费7200元左右

“这个假期主要为升学做准备”

聂妈妈的女儿开学就升入小学六年级，整个7月她为孩子报名了美术、拉丁舞的考级以及模特培训，“这三项花费在4200元左右，”聂妈妈告诉记者，因为孩子的绘画功底不错，将来会有专业发展的考虑，而跳舞、模特培训都是孩子的业余爱好，家里也很支持她利用假期学习。因为六年级的学习较为关键，她还为女儿请了一个数学家教，集中在8月补习。“数学补习是有必要的，因为这是孩子的主科，一定要抓好。”由此，这个假期聂妈妈也没有再给女儿安排外出旅游计划，今年暑假的花费也随之降低。“不过前两年因为去了新加坡和北京参加研学旅行，花费都上了万。”在聂妈妈看来，每年暑假的舞蹈、绘画等考级训练是必不可少的花费，而学科培训则主要根据孩子的成绩情况来酌情报名，“假期游学并不是必需品，如果时间和经济都比较充裕会有所考虑，但这个暑假最重要的是为孩子接下来的升学做准备。”