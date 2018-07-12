暑期防暑防晒更要防诈骗 这些“坑”别再掉进去了

一些社会经验不足、防范意识较弱的大学生，往往会成为骗子的首要目标。近期，白杨派出所就接到好几起通讯网络诈骗的报警，希望这些真实的案例，能给大家再提个醒。

冒充公检法、冒充熟人、兼职刷单 ……这些老生常谈的诈骗套路，已经反复说过很多次了，但依然还是有不少人上当受骗。

特别是一些社会经验不足、防范意识较弱的大学生，往往会成为骗子的首要目标。近期，白杨派出所就接到好几起通讯网络诈骗的报警，希望这些真实的案例，能给大家再提个醒。

冒充公检法称网店被投诉， “警官”要求交担保金

小李是一名大三学生，暑假他找了一家公司实习。前段时间，他突然接到了一个 “快递公司”的电话，说他名下的网店收了货款没发货，现在被很多人投诉了。

“什么网店，我从来没有开过网店啊，更不可能会被投诉。”小李听了，觉得有些莫名其妙，刚想把电话挂了，随后对方的一句话，又让他有些拿不准了。

“会不会是你之前网购过，身份信息泄露，被别人盗用了啊。以前也有过你这种情况的。”电话里，对方建议小李赶快报警，并“好心”帮他把电话转接到了“公安局”。

随后，一名 “王警官”要走了小李的身份信息，说要进行调查。“说是网店用我的身份信息开的，收了很多人的货款没发货，已经涉嫌诈骗。”对方要求小李配合调查，将银行卡内的钱转到“安全账户”做保证金。“说是要证明我的钱不是骗来的，查清楚了就把钱还给我。”

小李信以为真，前后 2 次向对方的账户转账 1 万元。“后面，他还让我继续转，我就觉得不对劲了。”察觉被骗后，小李打电话报了警。

骗术揭秘：此类案件是典型的电话冒充公检法类诈骗，诈骗分子会以涉及刑事案件即将被抓捕为由，威胁诱骗事主相信自己的权威身份，从而让事主听从他们的摆布。

警方提醒：凡是涉及案件，民警都是当面与事主做笔录，不会通过电话制作电子笔录，若接到类似电话，直接挂断即可；互联网式 “通缉令”纯属虚构，不会“提前”通知事主，更加不会要求事主向所谓安全账号内汇款、交保证金！

兼职为网店 “刷信誉”，刷了 6000 元后被拉黑

小孙在家上网时，在 QQ 上看到了一个兼职刷单的信息。“说是时间很自由，只要有台电脑就行，也不累，报酬还算不错。”小孙心动了，便主动联系上了对方。

在简单讲解刷单流程后，对方给小孙发来了第一项任务。 “刷了一单， 100 元，很快就收到了 115 元的返款。”

短短几分钟赚到了 15 元，这让小孙对刷单赚钱深信不疑，一直按照对方所说的操作，刷了第 2 单、第 3 单……一直刷到第 20 单，对方突然告诉小孙，有一笔大单子要交给她刷，当然单子越大返利也越丰厚。“让我一下刷 4000 元，能返我 1000 多元。”

早已放下戒心的小孙，二话不说就同意了。接下来的事，大家都猜到了。等她前后刷了 6000 多元后，对方答应的返利一直没有到，反而要求小孙接着再刷几单，累计到一万元才能返现。

意识到不对劲的小孙报警。

骗术揭秘：骗子以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩，要求事主刷单做兼职并承诺会提现。待当事人刷单金额较多时，就会以系统卡单，系统错误、激活账户为由，要求事主继续刷单或汇保证金，骗取金额。

民警提醒：不要轻信网上刷单广告内容，更不要轻易点击或扫取陌生人发的网页链接和二维码，许多刷单的链接都是带有病毒的。

冒充 “老师”来电帮忙送礼，转了一万元后才发现不对劲

“张××吗，你下午来我办公室一趟，有点事和你谈谈。”半个多月前，小张突然接到了一通陌生的电话，对方自称是学院的老师。听着对方的声音、说话方式跟老师很像，信以为真的小张就应承了下来。

就在小张前往办公室前，这位 “老师”的电话又打了过来，说现在不方便，让小张等会再过去，并让他帮个小忙。“说是有领导在他办公室，正准备给领导送礼，但领导不收红包，让我先帮忙把钱转到卡上。”

对方承诺，等小张来办公室后，会直接把钱还给他。虽然有疑虑，但小张也不好意识直接拒绝，就往对方发来的账户里转了 1 万元。结果等小张赶到办公室时，一下子傻眼了，老师根本就不在，也没有让他转过钱。

骗术揭秘：此类案件中，诈骗分子冒充领导、老师等特殊身份，降低学生们的戒心。