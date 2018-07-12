南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

暑期防暑防晒更要防诈骗 这些“坑”别再掉进去了

2018-07-12 14:42 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

冒充公检法、冒充熟人、兼职刷单……这些老生常谈的诈骗套路，已经反复说过很多次了，但依然还是有不少人上当受骗。

特别是一些社会经验不足、防范意识较弱的大学生，往往会成为骗子的首要目标。近期，白杨派出所就接到好几起通讯网络诈骗的报警，希望这些真实的案例，能给大家再提个醒。

冒充公检法称网店被投诉，“警官”要求交担保金

小李是一名大三学生，暑假他找了一家公司实习。前段时间，他突然接到了一个“快递公司”的电话，说他名下的网店收了货款没发货，现在被很多人投诉了。

“什么网店，我从来没有开过网店啊，更不可能会被投诉。”小李听了，觉得有些莫名其妙，刚想把电话挂了，随后对方的一句话，又让他有些拿不准了。

“会不会是你之前网购过，身份信息泄露，被别人盗用了啊。以前也有过你这种情况的。”电话里，对方建议小李赶快报警，并“好心”帮他把电话转接到了“公安局”。

随后，一名“王警官”要走了小李的身份信息，说要进行调查。“说是网店用我的身份信息开的，收了很多人的货款没发货，已经涉嫌诈骗。”对方要求小李配合调查，将银行卡内的钱转到“安全账户”做保证金。“说是要证明我的钱不是骗来的，查清楚了就把钱还给我。”

小李信以为真，前后2次向对方的账户转账1万元。“后面，他还让我继续转，我就觉得不对劲了。”察觉被骗后，小李打电话报了警。

骗术揭秘：此类案件是典型的电话冒充公检法类诈骗，诈骗分子会以涉及刑事案件即将被抓捕为由，威胁诱骗事主相信自己的权威身份，从而让事主听从他们的摆布。

警方提醒：凡是涉及案件，民警都是当面与事主做笔录，不会通过电话制作电子笔录，若接到类似电话，直接挂断即可；互联网式“通缉令”纯属虚构，不会“提前”通知事主，更加不会要求事主向所谓安全账号内汇款、交保证金！

兼职为网店“刷信誉”，刷了6000元后被拉黑

小孙在家上网时，在QQ上看到了一个兼职刷单的信息。“说是时间很自由，只要有台电脑就行，也不累，报酬还算不错。”小孙心动了，便主动联系上了对方。

在简单讲解刷单流程后，对方给小孙发来了第一项任务。“刷了一单，100元，很快就收到了115元的返款。”

短短几分钟赚到了15元，这让小孙对刷单赚钱深信不疑，一直按照对方所说的操作，刷了第2单、第3单……一直刷到第20单，对方突然告诉小孙，有一笔大单子要交给她刷，当然单子越大返利也越丰厚。“让我一下刷4000元，能返我1000多元。”

早已放下戒心的小孙，二话不说就同意了。接下来的事，大家都猜到了。等她前后刷了6000多元后，对方答应的返利一直没有到，反而要求小孙接着再刷几单，累计到一万元才能返现。

意识到不对劲的小孙报警。

骗术揭秘：骗子以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩，要求事主刷单做兼职并承诺会提现。待当事人刷单金额较多时，就会以系统卡单，系统错误、激活账户为由，要求事主继续刷单或汇保证金，骗取金额。

民警提醒：不要轻信网上刷单广告内容，更不要轻易点击或扫取陌生人发的网页链接和二维码，许多刷单的链接都是带有病毒的。

冒充“老师”来电帮忙送礼，转了一万元后才发现不对劲

“张××吗，你下午来我办公室一趟，有点事和你谈谈。”半个多月前，小张突然接到了一通陌生的电话，对方自称是学院的老师。听着对方的声音、说话方式跟老师很像，信以为真的小张就应承了下来。

就在小张前往办公室前，这位“老师”的电话又打了过来，说现在不方便，让小张等会再过去，并让他帮个小忙。“说是有领导在他办公室，正准备给领导送礼，但领导不收红包，让我先帮忙把钱转到卡上。”

对方承诺，等小张来办公室后，会直接把钱还给他。虽然有疑虑，但小张也不好意识直接拒绝，就往对方发来的账户里转了1万元。结果等小张赶到办公室时，一下子傻眼了，老师根本就不在，也没有让他转过钱。

骗术揭秘：此类案件中，诈骗分子冒充领导、老师等特殊身份，降低学生们的戒心。

警方提醒：在接到陌生电话自称是“领导”、“老师”或收到消息要你汇款时，请务必提高警惕，多方核实、查证，不要太过轻信。在核实对方的身份之前，不要透露自己的信息，也不要进行转账汇款。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
高氧水150元1瓶，如此“天价”暴露了哪些…
强台风“玛莉亚”登陆福建 广东省旅游局发…
厉害了！国内首条大尺寸OLED面板生产线正…
@无房青年，广州新推1540套职工公租房，35…
全军首次面向社会公开招考文职人员 今起网…
深汕增加一条高铁？深圳第二机场定了？省…
“三门”公交车见过没？上下客速度比原来…
今年上半年金融业受热捧，竞争指数首次跃…
世界杯：克罗地亚淘汰英格兰首进决赛_国际…
《我不是药神》引发讨论：天价抗癌药还能…
推荐

全军首次面向社会公开招聘文职人员

广东最难听懂的方言排名！你的家乡话上榜了吗？

手机号不用了直接注销就完事了？小心让你破财！

漂亮姑娘住酒店2个月，逼得酒店报警！打开房门看吐了~

空调用错一身病！知道这10个秘密，电费减半又健康

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235