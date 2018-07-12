暑期健康生活：不当“屏幕控” 警惕孩子视力下降

暑假里的孩子们原本是最无忧无虑的，但有的孩子在假期里却变成了“屏幕控”,长时间看电视、看手机、玩游戏，再加上作息时间不固定，极易导致视力短时间内下降。对此医护人员提醒，暑期应合理用眼，预防近视。

暑假里的孩子们原本是最无忧无虑的，但有的孩子在假期里却变成了“屏幕控”,长时间看电视、看手机、玩游戏，再加上作息时间不固定，极易导致视力短时间内下降。对此医护人员提醒，暑期应合理用眼，预防近视。

医护人员表示，14岁前是孩子眼睛生长发育最重要时期，暑假期间更应避免孩子用眼过度，一旦孩子看东西出现眯眼睛、歪头、皱眉等情况时一定要及时就医，确定是否近视。

北京同仁医院视光中心副主任宋红欣：假性近视的原因就是因为睫状肌的痉挛，如果这个假性近视时间比较长，这个假性近视可能就已经发展成真性近视了。如果家长发现小孩有这些问题，希望能够及时来医院进行一个检查。

医护人员提醒，暑期家长应采取相应的家庭护眼计划，帮助孩子养成科学用眼习惯。对孩子看电视、玩电子产品等行为进行适当干预，并加强孩子的户外运动时间。

北京同仁医院视光中心副主任宋红欣：像每天保证他在户外有一两个小时接触阳光的时间。看书的时候，我们要保证有一个充足的光线，不要长时间让孩子来盯着书看。比如说看了半小时、四十分钟，让孩子起来休息十到二十分钟。