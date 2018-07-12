暑期处处都有传统文化课堂

夏令营、培训班并不是学习感受传统文化的唯一去处，万里行程，每一步都是传统文化的课堂。只要把“读万卷书，行万里路”结合起来，注重个体的特色和爱好，让孩子在暑期传统文化学习上有所收获就不难了。

让孩子们兴奋的暑假又到了，“孩子去哪儿？”这是比“爸爸去哪儿”更受家长关注的问题。无论去哪儿，暑期都是一个让孩子学习感受传统文化的天然时机。在传统文化得到了社会关注的时候，许多机构也抓住了这一契机，每到暑假，各地培训机构推出的各种传统文化夏令营、培训班层出不穷。不过，夏令营、培训班并不是学习感受传统文化的唯一去处，万里行程，每一步都是传统文化的课堂。只要把“读万卷书，行万里路”结合起来，注重个体的特色和爱好，让孩子在暑期传统文化学习上有所收获就不难了。

传统文化的学习和感受，不是单纯的知识学习，而是通过学习，在潜移默化中获得教益，达到“知行合一”的效果和境界。有的培训机构，将传统文化学习异化为对知识点的背诵，将文化经典简单割裂开来，不讲解经典背后的真正内核，而是满足于让孩子背得出相关的“知识点”。这种应试教育式的学习方法，背离了传统文化的基本精神，恰恰与传统文化背道而驰。一百个知识点的背诵，远不如让孩子在一个知识点深入体悟的收获，更不如让孩子在真实传统文化氛围中的点滴滋养。这是暑期学习感受传统文化所必须避免的误区。

在学校中，学生已经学到了许多传统文化内容，假期则是把这些内容进行深化和具化的过程。莲池漫步，不妨与孩子重温“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”。在现实景致与课本之间，用传统文化搭起沟通桥梁，让孩子感受诗歌之美，现实之美。课本中的传统文化内容，都可通过一定的方式进行深化拓展。与学校教育相结合，往往是孩子举一反三获取和巩固知识、系统体悟传统文化的最好途径。

许多地方的文化机构，在暑假开设了传统文化的学习班，为孩子和市民免费传授传统文化精髓，而许多在传统文化基础上成长起来的兴趣爱好，也结出了丰硕的文化果实。爱好书法的，不仅仅从笔尖感受和享受艺术的美，也同样在古诗文中汲取着丰富的文化营养；爱好国画的，通过一幅幅传世国画，体悟到中国传统文化丰富的表现形式；爱好音乐的，在丝竹管弦的旋律中，结合古诗文和音韵故事传说，追寻更加高远的精神世界；喜欢手谈的，在黑白变换中感受五千年风云变幻的波澜壮阔；喜欢武术的，也自能从一动一静一起一伏之间，联想那些民族英雄“其言必信，其行必果，已诺必诚，不爱其躯，赴士之厄困”的崇高精神……每一个个体的爱好，都可以从传统文化中追远溯源。

文化的传承，在历史留下的每一行文字之中，在山河洒落的每一滴血泪汗水之间，在古人流传的每一项技艺之中，在先辈遗馈的每一幅作品之内……“桃李不言，下自成蹊”，诗文不言，内存千古精神。诚然，传统文化中许多与时代已不合拍的内容，应当进行舍弃，这需要老师和家长进行科学的解疑释惑。中国传统文化讲究知行合一，读万卷书，是为行万里路做准备。无论在人生的哪一段路途，将传统文化精髓以己身进行实践，才算是真正领悟了其精神。