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暑假，与孩子在诗词里欣赏祖国美景

2018-07-12 08:42 来源：南方新闻网
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　　中华文化历久弥新，留下了太多关于祖国美景的诗句。“会当凌绝顶，一览众山小”“江流天地外，山色有无中”……暑假了，不妨带孩子一起来读读这些诗，感受神州大地的多彩多姿↓↓↓

江河湖海

长江

“山随平野尽，江入大荒流。”

渡荆门送别

【唐代】李白

渡远荆门外，来从楚国游。

山随平野尽，江入大荒流。

月下飞天镜，云生结海楼。

仍怜故乡水，万里送行舟。

赏析

　　这首诗是李白出蜀时所作。李白这次出蜀，由水路乘船远行，经巴渝，出三峡，直向荆门山之外驶去。“山随平野尽”，形象地描绘了船出三峡、渡过荆门山后长江两岸的特有景色：山逐渐消失了，眼前是一望无际的低平的原野。这句好比用电影镜头摄下的一组活动画面，给人以流动感与空间感。“江入大荒流”写出了江水奔腾直泻的气势，从荆门往远处望去，仿佛流入荒漠辽远的原野，显得天空寥廓，境界高远。

黄河

“九曲黄河万里沙”

浪淘沙·九曲黄河万里沙

【唐代】刘禹锡

九曲黄河万里沙，

浪淘风簸自天涯。

如今直上银河去，

同到牵牛织女家。

赏析

“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯”，这两句的大意是：九曲黄河之中有无数的砂砾，它们随同黄河流经万里，经受了浪涛的冲洗和狂风的簸荡，从天涯一直来到这里。诗人歌咏九曲黄河中的万里黄沙，赞扬它们冲风破浪，一往无前的顽强性格。

西湖

“绿杨阴里白沙堤”

钱塘湖春行

【唐代】白居易

孤山寺北贾亭西，

水面初平云脚低。

几处早莺争暖树，

谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼，

浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足，

绿杨阴里白沙堤。

赏析

　　这首诗处处扣紧环境和季节的特征，把刚刚披上春天外衣的西湖，描绘得生意盎然，恰到好处。“水面初平云脚低”，这句写春水初涨，水面与堤岸齐平，空中舒卷的白云和湖面荡漾的波澜连成了一片，正是典型的江南春湖的水态天容。

崇山峻岭

泰山

“会当凌绝顶，一览众山小。”

望岳

【唐代】杜甫

岱宗夫如何？齐鲁青未了。

造化钟神秀，阴阳割昏晓。

荡胸生曾云，决眦入归鸟。

会当凌绝顶，一览众山小。

赏析

　　该诗是杜甫青年时代的作品，充满了浪漫与激情。全诗没有一个“望”字，却紧紧围绕诗题“望岳”的“望”字着笔，由远望到近望，再到凝望，最后是俯望。诗人描写了泰山雄伟磅礴的气象，抒发了自己勇于攀登，傲视一切的雄心壮志，洋溢着蓬勃向上的朝气。

庐山

“飞流直下三千尺”

望庐山瀑布

【唐代】李白

日照香炉生紫烟，

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺，

疑是银河落九天。

赏析

　　诗的前两句从大处着笔，概写望中全景：山顶紫烟缭绕，山间白练悬挂，山下激流奔腾，构成一幅绚丽壮美的图景。第三句从近处细致地描写瀑布。最后一句说这“飞流直下”的瀑布，使人怀疑是银河从九天倾泻下来。一个“疑”，用得空灵活泼，若真若幻，引人遐想，增添了瀑布的神奇色彩。

峨眉山

“影入平羌江水流”

峨眉山月歌

【唐代】李白

峨眉山月半轮秋，

影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡，

思君不见下渝州。

赏析

　　诗从“峨眉山月”写起，点出了远游的时令是在秋天。次句意言月影映入江水，又随江水流去，不仅写出了月映清江的美景，同时暗点秋夜行船之事。诗中连用了五个地名，构思精巧，不着痕迹，渐次为读者展开了一幅千里蜀江行旅图。

崖壁关隘

玉门关

“春风不度玉门关”

凉州词二首·其一

【唐代】王之涣

黄河远上白云间，

一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳，

春风不度玉门关。

赏析

　　这首诗写戍边士兵的怀乡情。首句“黄河远上白云间”描绘出一幅动人的图画：辽阔的高原上，黄河奔腾而去，远远向西望去，好像流入白云中一般。次句“一片孤城万仞山”，写塞上的孤城。在高山大河的环抱下，一座地处边塞的孤城巍然屹立。这两句描写了祖国山川的雄伟气势。

居庸关

“饮马流泉落日低”

出居庸关

【清代】朱彝尊

居庸关上子规啼，

饮马流泉落日低。

雨雪自飞千嶂外，

榆林只隔数峰西。

赏析

　　居庸关上几声杜鹃啼鸣，仿佛有一缕辽远的乡愁，浮升在诗人的高岭独伫之中。驱马更行，峰回路转，在暮霭四起中，忽遇一带山泉，从峰崖高处曲折来泻。透过如林插空的千百峰嶂，隐约可见有一片雨雪，纷扬在遥远的天底下。诗人意兴盎然地转身西望，不禁又惊喜而呼：那在内蒙古准格尔旗一带的“渝林”古塞，竟远非人们所想像的那般遥远。

三峡

“轻舟已过万重山”

早发白帝城

【唐代】李白

朝辞白帝彩云间，

千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住，

轻舟已过万重山。

赏析

　　首句“彩云间”三字，描写白帝城地势之高，为全篇描写下水船走得快这一动态蓄势。第二句的“千里”和“一日”，以空间之远与时间之短作悬殊对比。第三句写出了李白在出峡时为猿声山影所感受的情景。瞬息之间，“轻舟”已过“万重山”。全诗给人一种锋棱挺拔、空灵飞动之感。

亭台楼阁

滕王阁

“滕王高阁临江渚”

滕王阁诗（节选）

【唐代】王勃

滕王高阁临江渚，

佩玉鸣鸾罢歌舞。

画栋朝飞南浦云，

珠帘暮卷西山雨。

赏析

　　第一句开门见山，用质朴苍老的笔法，点出了滕王阁的形势。滕王阁的形势是这样的好，但是如今阁中有谁来游赏呢？过去那种豪华的场面已经一去不复返了。第一句写空间，第二句写时间，第一句兴致勃勃，第二句意兴阑珊，两两对照。诗人运用“随立随扫”的方法，使读者自然产生盛衰无常的感觉。

黄鹤楼

“白云千载空悠悠”

黄鹤楼

【唐代】崔颢

昔人已乘黄鹤去，

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返，

白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树，

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是？

烟波江上使人愁。

赏析

　　这首诗是吊古怀乡之佳作。诗人登临古迹黄鹤楼，泛览眼前的景物，即景而生情，诗兴大作，脱口而出，一泻千里，既自然宏丽，又饶有风骨。此诗前半首用散调变格，后半首就整饬归正，实写楼中所见所感，写从楼上眺望汉阳城、鹦鹉洲的芳草绿树并由此而引起的乡愁，先放后收。以丰富的想象力将读者引入远古，又回到现实种种情思和自然景色交融在一起，有谁能不感到它的凄婉苍凉。

岳阳楼

“岸芷汀兰，郁郁青青”

岳阳楼记（节选）

【宋代】范仲淹

　　至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳；岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。

赏析

　　这段写览物而喜者，描绘出春风和畅、景色明丽、水天一碧的良辰美景。更有鸥鸟在自由翱翔，鱼儿在欢快游荡，连无知的水草兰花也充满活力。作者以极为简练的笔墨，描摹出一幅湖光春色图，读之如在眼前。

 

来源：据古诗文网、人民日报微博、央视新闻微博、新华网、中新网

编辑： 唐巧燕
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