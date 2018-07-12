轻信“高考保过班” 家长花数万元感觉“被坑了”

高考成绩公布后，几家欢喜几家愁。宁夏回族自治区银川市30多位家长陷入深深的自责和无奈的气愤中，因为轻信一家教育机构保过一本线的宣传，他们花大价钱将孩子送到这家教育机构，但高考成绩出来后，孩子的分数不但没有上一本线，而且考试成绩大大低于家长的预期。

高考成绩公布后，几家欢喜几家愁。宁夏回族自治区银川市30多位家长陷入深深的自责和无奈的气愤中，因为轻信一家教育机构保过一本线的宣传，他们花大价钱将孩子送到这家教育机构，但高考成绩出来后，孩子的分数不但没有上一本线，而且考试成绩大大低于家长的预期，所以他们觉得被教育机构的夸大宣传给坑了。

近年来，银川市对一些民办教育机构进行了重点整治，尤其是对一些教育机构夸大宣传的行为进行治理，取缔了一些非法教育机构，但为什么还是有一些教育机构推出的“高考、中考保过班”受到家长欢迎，教育主管部门在监管上有没有缺位？对此，《法制日报》记者进行了调查。

教育机构夸大宣传

觉得自己被坑的银川市市民张桂风告诉记者，她的儿子高中就读于银川市外国语实验中学，平时在校的高考模拟考试大多在500多分。今年2月，经介绍，张桂风来到位于兴庆区宝湖路的“宁夏佰沃教育咨询管理有限公司”。该教育机构负责人称，该机构实行封闭式学习，邀请著名教师讲课，会因材施教进行一对一辅导，且保证学生高考“过一本”。望子成龙的张桂风便与教育咨询有限公司签订了《高考补习保过协议》，交纳协议费1万元和补课费等共计4.085万元。

记者从张桂风提供的《高考补习保过协议》上看到，上面写着，“根据实际情况，学生高考成绩未能在自己原分数线基础上提高一个档而顺利通过一本分数线，甲方保证乙方在无触犯任何不能享受退还补课费用条款的情况下，退还乙方100%补课协议费用”。在协议最后，该教育机构负责人还手写一句话，“如未考上一本，协议费将在半个月内退回”。

交纳了价格不菲的费用后，张桂风就暂停了孩子在银川市外国语实验中学的学习，直接将孩子送到佰沃教育咨询管理有限公司，实行封闭式教育。和张桂风一样，市民王晓兰的儿子1月就进入佰沃教育，交纳费用为3.52万元；马慧珍的儿子3月进入，交纳学费4.376万元。像张桂风一样，将孩子突击送到佰沃教育，希望高考出现奇迹的家长有30多名。

保过班未能兑现承诺

6月23日，是宁夏公布高考分数线的日子。在经过漫长的等待后，张桂风和其他家长等来的却是失望。张桂风的儿子文科考了404分，王晓兰的儿子文科考了392分，马慧珍的儿子理科考了302分，成绩都非常不好，都未上一本线。看到自己的孩子未考上一本线，张桂风仔细打听了其他20多名学生的考试成绩，均未上一本线。

张桂风告诉记者：“几个月前去银川市外国语实验中学办理转学手续时，孩子的班主任一再挽留我，给我做工作，说继续留在学校学习，孩子肯定能考上二本。结果佰沃上完，成绩不升反降，现在也就上三本。这两天，我儿子觉得丢脸，饭也不吃门也不出，情绪非常不好。”

另一名学生家长马慧珍告诉记者：“当时，佰沃教育在一些学校大张旗鼓召开招生会，还有自称是教育局的工作人员参加，我们才相信他们。结果不仅耽误孩子高考，而且孩子现在绝食头撞墙，吓得我请假天天守着。”

家长告诉记者，孩子没有考上佰沃教育承诺的成绩，其主要原因在佰沃教育管理混乱。因为将孩子送到该教育机构后，没过多久，家长就发现佰沃教育并没有提供一对一的补习，也没有承诺的“名师”上课，部分老师甚至是没有教师资格的应届大学生。同时，家长认为，该机构管理混乱，孩子上课期间在宿舍睡觉无人管、随意出外买东西、随意使用手机……而在模拟考试中，大部分学生成绩都下降。虽然家长多次反映，但佰沃教育负责人称，他们已经按照合同办事，会马上改进，并要求家长不要干扰教学。5月，一些觉得提高成绩无望的学生陆续离开佰沃教育。

教育机构未经审批擅自办学

7月2日，有维权意识的家长们纷纷到佰沃教育机构“讨说法”才得知，在今年2月18日，银川市兴庆区教育局就给佰沃教育下发《无证教育机构关停告知书》，因其不具备办学资质，未经审批擅自办学，属于无证违法办学行为，且存在安全隐患，要求其停止非法办学行为，在10个工作日内退还全部所收学费。“他们把教育局下发的告知书用一个大红福字遮挡住了，我们去报名根本没发现，3月份还去报名交钱。”马慧珍说。

随后，记者致电佰沃教育负责人了解情况。该负责人说，除了两位家长因特殊原因未退费，其余学生的保过费早已退还。对于价格不一的事宜，该负责人解释，收费标准是根据在校成绩评定，基础好收费低，基础差收费高。而且从未承诺一对一补习，只提供周日下午的小班辅导。“当初签订保过协议也是想给我们自己加压力，鞭策老师积极教学，而没有教师资格的老师是班主任，负责学生日常管理并不教学。”该负责人解释道。

随后，记者跟随家长们来到银川市兴庆区教育局。教育局一工作人员说，该部门已经接到家长的投诉，就家长反映的情况来看，佰沃教育所收的“保过费”已超出物价部门规定范围。

该工作人员告诉记者，教育局很早就注意到了佰沃教育的问题，今年2月就下发了告知书，该教育机构注册为教育咨询公司，并不具备办学教课资质，属于超范围办学，所以他们对佰沃教育进行行政处罚，并于5月26日进行了封停。

同时，这位工作人员说，作为教育主管部门，他们只对教育机构的教育行为进行查处、监管，加之基层教育部门人手少，监管力量薄弱，所以对佰沃教育承诺的一本保过班是否涉嫌宣传夸大其词、是否涉嫌欺诈行为以及家长提出的佰沃教育因“欺骗”必须退费赔钱等诉求，已超过教育部门职权范围，建议家长们可以向物价、消费者协会反映或通过法律渠道解决。

目前，兴庆区教育局认为佰沃教育涉及“社会非法集资”，已向银川市公安局兴庆分局报案，同时聘请律师对其提起诉讼。

记者在采访中了解到，前几年，银川市兴庆区人民法院曾审理过类似的保过班合同案，在确认合同效力时，法官犯难了。后经讨论，为了维护社会效果和法律效果的有效统一，认定该合同有效，但合同中关于“保过”条款，因涉及虚假宣传和违反诚实信用原则，认定无效。

办案法官告诉记者，家长和教育机构双方在合同约定的时候不愿意细化。首先，细化非常难。另外，对不过的原因的认定，双方都不会做明确的规定。一些老师也认为，其实培训机构所说的保过班和家长所理解的保过班是两个概念，机构说保过班就是你过了我就收你钱，不过我就不收你钱。而家长的意思是肯定会过的。培训机构正是抓住了家长的这种心理，所以家长会产生错误的理解。