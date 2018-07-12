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“退烧”倒逼创业教育创新

2018-07-12 08:42 来源：北京日报 房清江
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　　又逢一年毕业季，每年的这个时间，高校毕业生的去向都会引发社会关注。

　　今年，又将有820多万高校毕业生走出校门，他们在创业和就业之间会如何选择？

　　大学生职业规划趋于谨慎

　　日前，智联招聘发布了《2018年大学生就业力报告》。报告显示，2018年应届毕业生的就业意向仍然以就业为主，占比79.89%，同比上升6.39%。此外，4.78%的毕业生选择创业，占比降低1.32%，说明在经济环境更加趋于复杂多变的大背景下，高校毕业生对于未来的职业规划趋于谨慎。

　　第三方教育机构麦可思的调查显示，从创业存活率来看，毕业半年后自主创业的2014届本科毕业生中有46.9%的人三年后还在继续自主创业，与2013届（46.2%）基本持平；毕业半年后自主创业的2014届高职高专毕业生中有45.8%的人三年后还在继续自主创业，比2013届（46.8%）略低。也就是说，2014届大学毕业生毕业三年后的创业存活率不到一半，创业失败风险尤需注意。对自主创业人群的风险因素进行分析发现，其中最主要的风险因素为缺乏企业管理经验、缺少资金、市场推广困难。

　　创业教育要解决“练功”问题

　　鼓励创新创业，大学要有“授人以渔”的过程。时下，高校创业教育缺乏创新创业的经验，更缺少对创新创业的研究，谁来教授和指导创新创业是第一块短板。笔者认为，一些高校可以遴选聘请知名科学家、创业成功者、企业家、风险投资人等担任创新创业课教师。如何丰富优化课程、创新教法、加强研究，以及推动理论联系实践，还需要持续深入的努力。

　　其次，鼓励大学生创新创业，大学不仅要广泛搭建创新创业平台，指导和扶持大学生开展实践，还应把大学生纳入到高校整体创新中来。大学最大的优势是智力，但是创新与创业所需要的要素包括资金、设施、技术等，很多要素对于大学生来说都是现实短板，如果不加以有效解决，推动资源共享，大学生创新创业的参与面便比较狭窄，创新创业的意愿也会被抑制。鼓励大学生创新创业，大学需推进教学、科研、实践的紧密结合，利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，完善高校科技成果处置和收益分配机制，鼓励教师带领学生创新创业。

　　大学创业教育重点要解决“练功”问题。江西财经大学的创业教育实践值得借鉴，该校在校园内开展人才交流市场、注册会计师事务所、银行、外汇交易所、税务征管、公务员录用、进出口商品交易会等20多项创业与就业模拟活动，让数万名大学生身临其境，直接参与。学校还投资建设4000平方米的大学生创业孵化中心，在校生创办的几十家企业入孵，租金、水电费全免，学校不收一分钱反倒贴钱，无成本的创业实践如同一块磁石，吸引越来越多的学子涌动创业激情。义乌工商职业技术学院则强调实战教育，该校的市场营销课，老师先给学生讲挖掘客户、把握心理的销售技巧，课后联系厂家送来产品让学生上街叫卖，卖完货到工厂结账。计算机专业要求学生在网上开商铺练摊；服装设计专业组织学生为当地服务行业设计工作服、职业装等。这种“活学活用”的实战教育，练就了学生创业的胆量和技能。

编辑： 唐巧燕
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