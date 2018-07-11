西昌卫星发射中心90后锅炉工 有着燃烧的红心

烧锅炉怎么啦？有人认为这个岗位丢人、说起来自卑，可西昌卫星发射中心这群“90后”小伙子，不但不嫌不弃，还担当为傲。他们说：“虽然岗位平凡，但我有颗燃烧的红心！”

7月10日清晨，又一枚长征三号甲运载火箭从西昌卫星发射中心点火升空，将中国第三十二颗北斗导航卫星成功送入预定轨道。提起西昌卫星发射中心，大家最熟悉的人物便是“01”指挥员、“金手指”，曝光度高的也是加注指挥员、吊装操作手等。

然而，卫星火箭发射是“万人一杆枪”的事业，还有这么一群人没有光鲜亮丽的身份，也没有多少突出的事迹，只是普通岗位上的平凡一员，却担负着繁重艰巨的任务，涉及维修、炊事、医疗等方方面面，折射出火箭腾飞背后鲜为人知的多彩故事。

在西昌卫星发射中心这样的大系统里，有这样一个岗位——负责操作锅炉，为火箭、卫星测试厂房的空调提供蒸汽，确保湿度、温度达到检测标准。在这个岗位上的人，说好听点，是专业技术人员，说白点，也就是烧锅炉的。

烧锅炉怎么啦？有人认为这个岗位丢人、说起来自卑，可西昌卫星发射中心这群“90后”小伙子，不但不嫌不弃，还担当为傲。他们说：“虽然岗位平凡，但我有颗燃烧的红心！”

田鑫瑶是一个94年的胖小伙，黝黑的脸庞，总是爱笑，笑的时候一口白牙显得特别明显。

“任务期间，我们每天平均要烧将近6吨的煤，全是我们手工一铲一铲地装到小推车里，一车接一车地运到锅炉房。”当记者询问一天要烧多少煤时，田鑫瑶侃侃而谈，自豪地介绍道，“我们这儿也分淡季和旺季，夏天活儿相对少，冬天活儿多。从头一年10月一直要持续到第二年5月，经常是24小时不间断供蒸汽，3小时一班，轮班巡查。”

据了解，西昌卫星发射中心也曾考虑过采用锅炉烧天然气、汽油来代替烧煤，但是因为发射场地处偏远山沟，铺设管道成本、燃烧危险性等因素，还是延用传统的人工烧煤办法，去年对锅炉进行了换代升级。

虽然已经到了下午，在这约360平米的锅炉房仍然闻到，锅炉操作区域燃煤灰、一氧化碳、二氧化硫混杂在空气里，比铲煤还要遭罪。

“铲一回煤，烧一次锅炉，鼻子眼里耳朵就全都是灰。”到岗位快1年的何家琛，指着已成油黑的口罩笑呵呵地说，这是今早才换的新口罩。

在这里，也来过很多“过客”，其他岗位过来帮忙铲煤的，许多帮了一次就再也不来了；还有的在这儿干了1年，也坚持不下去，走了。

“奋斗是最幸福的！为什么看不起烧锅炉的，不就是觉得这个岗位又脏又累，没有技术含量么？”朱高平掰着布满厚茧的手指一个一个地细说，铲煤只是基础工作，接下来的活儿就得动脑子了，要思考填煤的时机，要观察煤层充分燃烧的厚度和区域，根据火候调整煤层，摸索鼓风引风的节奏，还要听气的动静来调整送气阀门大小等等。

烧锅炉除了是个体力活、技术活外，还有几分危险。去年冬季执行遥感三十号03组卫星发射任务时，就发生过出渣机链条卡死的故障。大伙儿见状一起出动，先借抽水泵把黑色的渣水往外抽，等水差不多抽到只有半身腰深时，干了5个年头的操作手邓彪二话没说，脱掉衣服裤子就跳进渣坑池里，用碗来舀出煤渣来清理渣坑，在连续奋战了数个小时后，终于排除了这个故障。

还有一次水压过大，如果不及时排故，持续下去会发生炸炉的危险。主操作手王磊快速定位出故障原因是进水管受堵后，对锅炉实施紧急关机。他们打开锅炉顶盖，想方设法对锅炉顶部进行降温。待温度降下来后，经验老道的王磊钻了进去。由于顶部隔层只有40公分高，王磊只能平躺着操作电钻，给左右两根堵住的滋水管打孔疏通。之后，他又用角磨机进行打磨，摩擦飞溅的火星子直往他脸上喷，两个腮帮子和额头都被灼伤布满了小黑点，如今都还留着疤点。

现在王磊在北京学习，当用微信问到做这些后悔不，他坦然说：“烧锅炉也就苦点累点，没啥后悔的。如果人人对岗位都挑三拣四，火箭能成功上天吗。”

当谈起找对象的事，邓彪、田鑫瑶、何家琛都有些腼腆。操作手朱高平开朗地谈道，经人介绍认识了一个在四川泸州工作的女孩。刚开始时，当谈到自己的工作时，朱高平也犹豫了一会儿，要不要实话实说自己是锅炉工。但性格直率的他，还是大大方方地交了底：“我在发射中心是烧锅炉的。”没想到女孩听了朱高平的坦白后，不但不嫌弃，还认为他是个踏实的男人。

工作岗位上，西昌卫星发射中心这群“90后”锅炉工们接触最多的是黑色的煤块，他们微笑着的黝黑脸庞下，有颗燃烧的红心，正如一首歌中所唱的那样：“不需要你歌颂我，不渴望你报答我，我把光辉融进，融进祖国的星座……”

（来源：中新网）