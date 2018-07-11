南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

西昌卫星发射中心90后锅炉工 有着燃烧的红心

2018-07-11 10:38 来源：南方网
字号减小 字号增大

7月10日清晨，又一枚长征三号甲运载火箭从西昌卫星发射中心点火升空，将中国第三十二颗北斗导航卫星成功送入预定轨道。提起西昌卫星发射中心，大家最熟悉的人物便是“01”指挥员、“金手指”，曝光度高的也是加注指挥员、吊装操作手等。

然而，卫星火箭发射是“万人一杆枪”的事业，还有这么一群人没有光鲜亮丽的身份，也没有多少突出的事迹，只是普通岗位上的平凡一员，却担负着繁重艰巨的任务，涉及维修、炊事、医疗等方方面面，折射出火箭腾飞背后鲜为人知的多彩故事。

在西昌卫星发射中心这样的大系统里，有这样一个岗位——负责操作锅炉，为火箭、卫星测试厂房的空调提供蒸汽，确保湿度、温度达到检测标准。在这个岗位上的人，说好听点，是专业技术人员，说白点，也就是烧锅炉的。

烧锅炉怎么啦？有人认为这个岗位丢人、说起来自卑，可西昌卫星发射中心这群“90后”小伙子，不但不嫌不弃，还担当为傲。他们说：“虽然岗位平凡，但我有颗燃烧的红心！”

 

田鑫瑶是一个94年的胖小伙，黝黑的脸庞，总是爱笑，笑的时候一口白牙显得特别明显。

“任务期间，我们每天平均要烧将近6吨的煤，全是我们手工一铲一铲地装到小推车里，一车接一车地运到锅炉房。”当记者询问一天要烧多少煤时，田鑫瑶侃侃而谈，自豪地介绍道，“我们这儿也分淡季和旺季，夏天活儿相对少，冬天活儿多。从头一年10月一直要持续到第二年5月，经常是24小时不间断供蒸汽，3小时一班，轮班巡查。”

据了解，西昌卫星发射中心也曾考虑过采用锅炉烧天然气、汽油来代替烧煤，但是因为发射场地处偏远山沟，铺设管道成本、燃烧危险性等因素，还是延用传统的人工烧煤办法，去年对锅炉进行了换代升级。

虽然已经到了下午，在这约360平米的锅炉房仍然闻到，锅炉操作区域燃煤灰、一氧化碳、二氧化硫混杂在空气里，比铲煤还要遭罪。

“铲一回煤，烧一次锅炉，鼻子眼里耳朵就全都是灰。”到岗位快1年的何家琛，指着已成油黑的口罩笑呵呵地说，这是今早才换的新口罩。

在这里，也来过很多“过客”，其他岗位过来帮忙铲煤的，许多帮了一次就再也不来了；还有的在这儿干了1年，也坚持不下去，走了。

“奋斗是最幸福的！为什么看不起烧锅炉的，不就是觉得这个岗位又脏又累，没有技术含量么？”朱高平掰着布满厚茧的手指一个一个地细说，铲煤只是基础工作，接下来的活儿就得动脑子了，要思考填煤的时机，要观察煤层充分燃烧的厚度和区域，根据火候调整煤层，摸索鼓风引风的节奏，还要听气的动静来调整送气阀门大小等等。

烧锅炉除了是个体力活、技术活外，还有几分危险。去年冬季执行遥感三十号03组卫星发射任务时，就发生过出渣机链条卡死的故障。大伙儿见状一起出动，先借抽水泵把黑色的渣水往外抽，等水差不多抽到只有半身腰深时，干了5个年头的操作手邓彪二话没说，脱掉衣服裤子就跳进渣坑池里，用碗来舀出煤渣来清理渣坑，在连续奋战了数个小时后，终于排除了这个故障。

还有一次水压过大，如果不及时排故，持续下去会发生炸炉的危险。主操作手王磊快速定位出故障原因是进水管受堵后，对锅炉实施紧急关机。他们打开锅炉顶盖，想方设法对锅炉顶部进行降温。待温度降下来后，经验老道的王磊钻了进去。由于顶部隔层只有40公分高，王磊只能平躺着操作电钻，给左右两根堵住的滋水管打孔疏通。之后，他又用角磨机进行打磨，摩擦飞溅的火星子直往他脸上喷，两个腮帮子和额头都被灼伤布满了小黑点，如今都还留着疤点。

现在王磊在北京学习，当用微信问到做这些后悔不，他坦然说：“烧锅炉也就苦点累点，没啥后悔的。如果人人对岗位都挑三拣四，火箭能成功上天吗。”

当谈起找对象的事，邓彪、田鑫瑶、何家琛都有些腼腆。操作手朱高平开朗地谈道，经人介绍认识了一个在四川泸州工作的女孩。刚开始时，当谈到自己的工作时，朱高平也犹豫了一会儿，要不要实话实说自己是锅炉工。但性格直率的他，还是大大方方地交了底：“我在发射中心是烧锅炉的。”没想到女孩听了朱高平的坦白后，不但不嫌弃，还认为他是个踏实的男人。

工作岗位上，西昌卫星发射中心这群“90后”锅炉工们接触最多的是黑色的煤块，他们微笑着的黝黑脸庞下，有颗燃烧的红心，正如一首歌中所唱的那样：“不需要你歌颂我，不渴望你报答我，我把光辉融进，融进祖国的星座……”

 

（来源：中新网）

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
有没有人养“木虱王”牟利？别闹，养两天…
百亿大单！全国首个重化工外商独资项目落…
好消息！广州地铁十三号线沙村站C1口开通_…
李希：全力打造沿海经济带上的特色精品城…
世界杯：乌姆蒂蒂头球定江山 十二年后法国…
【重磅】皇家马德里官宣：C罗转会尤文图斯…
深圳中考成绩公布 7月14日开始分批次录取_…
“玛莉亚”来袭！今年首个台风红色预警信…
竞争激烈！广州市中考民校录取比例6：1_广…
【世界杯】比利时门将：法国的胜利让足球…
推荐

广东人注意！微信出重拳打击这种行为

好消息！明年坐高铁直接刷证进站，不用担心取票误车了

去过哪家酒店、餐厅，微信好友能看到…赶紧取消这功能！

曝光！你每天接到的推销电话，是这样打出来的……

半夜，我的房门被打开…爸妈！这是要吓死我吗！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235