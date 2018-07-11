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曾9次入川 百校之父田家炳在川捐学7000万

2018-07-11 10:38 来源：南方网
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田家炳先生视慈善工作为第二事业，倾注心力。他曾说：“人生的最大价值在于无私奉献；能把自己的财富资助公益事业，广大民众受惠，自己精神上也可获得无法形容的安慰和享受。”

 

他对自己“狠”到连生活费都想捐

一生致力回馈社会贡献国家99岁香港慈善家田家炳安详辞世

 

田家炳基金会10日发布讣告，香港慈善家田家炳当日上午安详辞世，享年99岁。

 

田家炳1919年生于广东大埔，早年于南洋创业；1958年举家移居香港，凭着坚毅精神及辛勤耕耘，创办化工实业，为业界翘楚；1982年创办田家炳基金会，以“回馈社会、贡献国家”为宗旨，致力捐办社会公益事业，尤重教育，惠泽全国。

 

据田家炳基金会统计，至今，田家炳在全国范围内已累计捐助了93所大学、166所中学、41所小学、约20所专业学校及幼儿园、大约1800间乡村学校图书室。田家炳先生曾9次入川，在川资助了4所大学、11所中学和2所小学……总金额超过7000万港币。

 

有人说，他不是捐钱最多的，但把个人绝大多数资产都用于慈善事业的，在中国只有一个人，他就是田家炳。

 

香港特区行政长官林郑月娥10日对田家炳辞世表示深切哀悼。她说，田家炳是著名实业家和慈善家，一生致力服务社会，贡献国家，令人景仰，对其辞世深感哀痛。

 

田家炳先生千古！

 

“你能想象一个人贷款捐助学校么？老人家对自己‘狠’到连家人给他的生活费都想捐。”7月10日，田家炳基金会总干事戴大为在接受华西都市报-封面新闻记者采访时如是感慨。

 

田家炳先生于10日安详辞世。这位只上过两年初中，租住在75平方米房子的老人，却在其身后把几十亿身家捐赠给了祖国教育事业，留下了海峡两岸300余所以“田家炳”命名的学校……因为老人有个一生信念，中国的希望在教育，国家发展人才是关键。

 

田家炳先生与四川结缘于1996年，是年，他为四川师范大学捐款800万，建起了田家炳楼。截至2018年，田家炳基金会为四川先后捐款达7000万港币，资助了4所大学，即四川师范大学、四川大学、西华师范大学、内江师范学院，以及11所中学和2所小学。他还设立了田家炳优秀学生奖学金，同时资助了四川田家炳学校校长班主任北师大、华东师大、国家教育行政学院进修项目……

 

百校之父几十亿身家尽捐学

 

田家炳先生虽少年辍学，却一生心系教育。

 

他于1982年成立“田家炳基金会”，在其后几十年里，极尽个人之力捐助教育事业，以田家炳命名的学校遍布祖国大地，他也因之被尊称为“百校之父”。

 

田家炳先生有很多捐资助学的故事，比如说，对自己狠但却对教育大方——而这也是很多接受过他捐赠学校对老人的评价。戴大为是田家炳基金会招聘的总干事。他介绍说，“老人家教非常严格，家人都十分低调，在基金会决策层里占数极少。”早在2010年，田家炳就决定将基金会去家族化，进行社会化专业化管理，并邀请了9所大学校长作为基金会决策层。而他本人也将自己所有资产捐给基金会，金额达数十亿之巨。

 

这个对教育极度大方的老人，对自己十分“苛刻”。他没有房产，自己租75平方的房子住在香港九龙美孚，出行没有豪车，搭乘地铁。“他不愿意身上有钱，甚至家人给他的生活费也想捐出去。”戴大为说，老人有一套60年代做的西装，一直穿了到现在，“内里裁缝店的电话号码都还保留着5位数。”曾经有一次，老人为了兑现捐款的承诺，竟然去贷款，“以至于基金会为还债收支一度紧张。”

 

在川捐学“田中”影响遍四川

 

“老人认为教育最重要的是德育。”从2010年起，田家炳基金会对教育的资助从硬件投入转移到软件提升。“我们把资助的重点放在了德育和中华传统文化教育方面。”戴大为介绍，基金会每年资助“田中系”校长到华东师大田家炳中学校长培训中心、北师大小学校长培训中心、国家教育行政学院进行研修培训，同时还开设班主任培训班。而对每年考上重点大学的“田中”学生，还设立了田家炳优秀学生奖学金，给予每所学校最高5万元的奖学金。在成都，田家炳基金会还专门资助了成都田家炳中学学生赴法国研学。

 

在四川师大的倡议发起下，四川省成立了田家炳中学联谊会。学校之间不仅组织开展校长论坛、课堂观摩、还开展教育科研、学术交流等一些列活动。“目前，四川11所田家炳中学中，有国家级示范性普通高中1所，省级示范性普通高中2所，市级示范性普通高中7所。”四川师大田基会负责任人龚学文介绍，“田中”的办学特色和质量，受到教育主管部门的高度评价，“田中”的影响遍及四川各地。

 

一生信念中国的希望在教育

 

“中国的希望在教育。”四川师范大学原副校长唐志成与田家炳相识20余年，多次陪同他走访四川学校。每到一处走访，田老挂在嘴边的就是这句话。

 

在四川的9次访问，他都要求深入到每所学校和同学们交流。他曾经给川师大的同学回信，信中写道：“四川师大的同学们，看到你们写给我的信，我掉泪了。你们是跨世纪的炎黄儿女，不少跨世纪的国事有赖你们以超人的才华，肩负起跨世纪的责任，以建成国富民强的中国，这里，我衷心提出，与大家共勉。”

 

唐志成回忆，11年前在雅安，挂牌不久的田中的学生们问田爷爷，为什么这么大年纪了还来看望他们这些山区的孩子们时，田家炳说，他希望看到很多的青少年能在学校里受到良好的教育，希望同学们能理解他一位八十八岁老人家的心愿，好好学习书本知识，也要学好课本以外的知识，特别要学会做个好人，长大了好好为国家服务。

 

田先生很喜欢与青少年朋友交流，喜欢与他们通信。“对他而言，一大的安慰就是看学生给他写的信。”戴大为回忆说，直到去年，98岁高龄的田老还在给内蒙古一所田家炳学校的学生回信。

 

 

（来源：中国新闻网）

 
编辑： 唐巧燕
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