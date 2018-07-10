第八届广东省大学生职业生涯规划教学大赛闭幕

大赛从4月开始经过校初赛、省复赛、省决赛，历时4个月，共有来自全省113所高校的2142名教师报名参赛，参赛人数创历史新高。

南方网讯（记者\柯丹洁 通讯员\粤教宣）7月8日，第八届广东省大学生职业生涯规划教学大赛在深圳职业技术学院闭幕，广东省教育厅副巡视员邱克楠、深圳职业技术学院党委书记陈秋明、全省高校分管就业工作校领导、就业工作部门负责人及师生代表，共约650人参加了活动。

举办本届大赛是为了贯彻落实党中央、国务院，以及教育部、省委和省政府有关要求，提高教师就业指导能力，实现高校毕业生更高质量和更充分就业。大赛从4月开始经过校初赛、省复赛、省决赛，历时4个月，共有来自全省113所高校的2142名教师报名参赛，参赛人数创历史新高。

本届大赛中，广东财经大学曾准、华南师范大学唐婷芳、广东技术师范学院林庆，深圳职业技术学院张萌、广州工程技术职业学院凌蕴昭、广东职业技术学院宋伟，分别荣膺本科组、高职组一等奖及“金牌讲师奖”；广东工业大学赵天阳等7位选手获本科组一等奖，广州工程技术职业学院甘海燕等7位选手获高职组一等奖。广东技术师范学院等10所本科高校和广东岭南职业技术学院等10所高职院校，获得本届大赛优秀组织奖。就业指导教学人气教师奖则分别由本科组曾准、庄碧云、赵天阳以及高职组张萌、李佳、陈艳华摘得。

邱克楠副巡视员指出，本届大赛是一次成功的、高质量的活动，达到了预期目的。大赛参赛各校高度重视，报名人数众多；组织工作出色，校赛形式多样；评委阵容强大，评审过程严谨；选手各具风采，整体水平提高。同时，他对各校做好职业生涯规划教育工作提出以下要求：一是要真正重视大学生职业生涯规划教育，加强就业指导课课程建设。省内所有普通高校要开设职业发展与就业指导课程，并作为公共课纳入教学计划，贯穿学生从入学到毕业的整个培养过程，希望全省各高校真正重视起来，并付诸行动；二是要精心培养职业生涯规划教学骨干，加强就业指导师资队伍建设。打造符合时代特色和学生需求的精品课程，打造具有强大战斗力的师资队伍；三是要积极开展职业生涯规划实证研究，加强校际之间的交流学习。大力提倡“以研究促工作，以成果促发展”，营造良好的研究氛围，通过本土化的理论研究和探索，更好地指导教学实践，促进毕业生更高质量和更充分就业。