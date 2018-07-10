广东省教育研究院建造综合实践研究基地“一站式”满足学生实践需求

广东省教育研究院综合实践教育研究基地可“一站式”满足学生、家长和教师各式不同的学习实践需求。

想动手做科学小实验，制作水果电池，当 “奇幻科学家”？想亲近自然，体验种植，成为“小农夫”？想钻木取火，绘制地图，体验野外求生？都没问题！广东省教育研究院综合实践教育研究基地可“一站式”满足学生、家长和教师各式不同的学习实践需求。没有教材，跨学科的中小学综合实践活动课究竟怎么上？在这里也有了答案。

据悉，为谋划中小学综合实践教育研究与实验，广东省教育研究院通过与佛山市小农生态科技有限公司共建综合实践教育研究基地（设在佛山市三水区），充分利用基地的空间和科普教育、农耕文化、生物技术、拓展训练等教育资源，积极探索打造中小学综合实践活动新模式，打通一线中小学教师与教育科研资源、社会教育大课堂渠道，形成 “一线骨干教师+教育科研机构+教育实践基地”合作新模式，让中小学综合实践课在有了更高的理论、技术专业指导的同时，也有了更广阔的发展天地。

近期，在佛山市教研室遴选推荐基础上，由一线骨干教师申报的 “奇幻科学家”“户外定向越野”“小农夫”“探究自然”“桑蚕文化”等5个综合实践项目成功成为省教育研究院首批综合实践基地项目。7月6日，在基地举行项目开题论证。其中，“奇幻科学家”综合实践项目综合了科学、艺术、家政等课程内容，包括通过做各种科学小实验，培养学生学习科学的兴趣和动手能力；通过制作各类食物，培养学生动手能力和生活自理能力；通过小组合作完成任务，培养学生的团队合作和沟通能力；通过自己开发科学小实验和小游戏，培养学生的创新精神和实践能力，以及文字表达能力；通过对活动器材和工具的清洁和收拾，培养学生的自我管理能力。“小农夫”综合实践项目则从农业、农村、农民真实生活出发，通过植物种植等系列活动，学习了解植物结构、特征、分类、种植等植物学相关知识，在提高学生实践能力、合作能力，培养学生综合素质的同时，让城市孩子走进大自然体验自然生活。课程内容包括学习种植（选择生长周期适宜的植物），学习如何养护植物、观察植物物种、进行植物大搜索等。

按照项目研究设计和论证会专家建议，在接下来的课程开发中，首批 5个综合实践教育研究基地项目将坚持以培养学生综合素质为导向，通过设计丰富多样的综合实践课程和研学实践活动，构建基于基地的综合实践课程模式，从而引导学生从日常学习生活、社会生活或与大自然的接触中提出具有教育意义的活动主题，使学生获得关于自我、社会、自然的真实体验，为更好培养中小学生社会责任感、创新精神和实践能力服务。

（来源：广东省教育研究院）