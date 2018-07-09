情智共生，2018年度中华之星国学少年荟广东省决选再启

7月8日，2018年度中华之星国学少年荟广东省决选在广州白云国际会议中心举行，来自广东各地的400多位优秀国学少年们齐聚大赛展开激烈的比拼，他们以诗会友，长谈阔论；以艺明志，高山流水。

7月8日，2018年度中华之星国学少年荟广东省决选在广州白云国际会议中心举行，来自广东各地的400多位优秀国学少年们齐聚大赛展开激烈的比拼，他们以诗会友，长谈阔论；以艺明志，高山流水。中华之星国学少年荟委会秘书长邹旻芝，卓越语文创始人史秀荣，中华之星国学少年荟广东地区研发组核心成员、卓越教育大语文产品研发主任林立明以及来自广东各城市的学校代表出席此次活动。

国学少年们在舞台上表演时自信风发的模样，让人不得不感慨，国学正浸润、影响和塑造着孩子成长的每一个细节。据悉，在历经上午的广东省半决选之后，入围的少年继续角逐下午的总决选，并诞生一批优胜学生，他们将有机会代表广东省出战8月份中华之星国学少年荟北京全国总决选，与来自全国各地的国学少年一较高下。

国学陪伴，彰显新生代别样风采

本次决选贯穿“弘扬传统，热爱生活，提升素养，培育人格”的理念，共分小中组、小高组和初中组，从书写达人、知识角逐到即兴演讲，决选环节涵盖对经典知识沉淀的考察，培养少年的思辨能力和表达能力。孩子们纷纷表示，本次活动既锻炼了他们的心理素质、培养了自信心，还增长了见识、开拓了视野。

今年国学少年荟广东地区参与学生已突破7万人，这也让我们看到广东学子对传承和发扬中华优秀传统文化的信心与热情。闻道国学，爱读国文，乐学国艺，孩子的成长之路有国学相伴，用努力书写梦想，塑造起他们新生代与众不同的形象。现场很多家长都表示欣慰：“学国学让孩子遇到不一样的自己，这样一个竞技平台激发了孩子的学习热情，让他们遇良师，结益友。”

情智共生，综合素养逐步提升

“情”和“智”是卓越语文创始人、北师大教育博士史秀荣在现场国学少年身上看到的两个关键点，对此她表示：“语文教育的核心在于提升孩子综合素养，培养情智能力，而国学是能达成这一目的的有效途径。”

这也与卓越语文“思辨读写，情智共生”的教育理念不谋而合。卓越语文以古今中外阅读与写作为核心载体，打通语言知识，思维模式和传统文化三条主线，培养学生的的四大核心素养，帮助学生具备终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。国学在语文学习中的渗透，有利于当代少年加强对文化的理解和传承，有利于对本民族文化的吸收及增强文化认同。

中华之星国学少年荟广东地区研发组核心成员、卓越教育大语文产品研发主任林立明老师在颁奖典礼上提及：“以阅读国学经典的方式，培养孩子的语文学科素养，能有效反哺课内学习。长期坚持阅读经典，能够激发学生的智力潜能，培养语文素质和思考习惯。待学生拥有了更高的语文素养，他们的学科成绩提高也是水到渠成的。”卓越大语文正尝试打破惯常的语文授课方式，通过学习国学经典为基础的素质拓展课程，潜移默化地提升学生语文学习能力。

“1373名中华之星国学少年荟获奖学生通过包括北京大学、清华大学等74所高校自主招生初审。”邹旻芝老师也通过中华之星国学少年荟真实的数据力证“得语文者得高考，得国学者得语文”。经典浸润下的孩子精神世界更丰满，在拓宽加深自己内涵修养的同时，为自己赢得通往梦想学府的绿卡。

经典浸润，助推文化自信

优秀传统文化传承离不开社会各界的努力。卓越教育作为广东省的唯一承办单位，给孩子们提供了一个国文国艺的学习展示平台，激发学习兴趣，促进交流共享。在决选颁奖结束后，中华之星国学少年荟全国主办方与卓越教育共同授予到场的广东省学校代表“优秀生源基地”的荣誉称号，积极响应“传统文化入校园”号召，携手各大学校试图探索一条成熟而有益的的路径，致力于让国学教学生动、有温度、真实且可感。

国学凝结着古人的优秀思想与智慧，诵读经典，学习国学，能够让学生更加全面地学习语文知识，也是学生成长过程中开智、受益、励志的重要源泉。语文不仅关乎“技巧”还关乎“素养”，卓越语文注重国学在文化传承、审美思辨等方面为学生带来的提升，以此为原点为学生带来覆盖“四大语文核心素养”的全面培养体系；卓越大语文则围绕经典浸润和素质拓展，借国学的智慧，引领学生走向更高远的人生。卓越教育正不断通过对教学产品和国学的融合，以探索创新的形式将国学融入孩子的素养提升，培养孩子们面向未来的文化自信，成长为博学、智辩、从容的卓越少年。