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创业可贵，学业更不可荒废

2018-07-09 08:15 来源：钱江晚报
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　　近日，某高职院校创业学院副院长的一段讲话视频在微博上热传，并引发了巨大的争议。视频中，他说：在学生的创业路上，学校的政策是非常给力的。在政策推出之前，有一个学生，因为创业，7门课不及格，到最后学校研究给他如期毕业。不光如此，还被推荐为浙江省优秀毕业生。他还说，“学生可以用创业的业绩来申请某些课程免修、免听、甚至免考。”

　　为了鼓励创业，学校可谓诚意十足，不但降低了毕业门槛，还拿出了全省优秀毕业生的推荐名额。学校的愿望简单朴实，希望通过这样一种方式，鼓励更多的学生挑战人生。而且，学院本身就叫创业学院，既然取了这个名，就要在成果上有所体现。可是，这里面仍然有很多值得商榷的地方，比如，如何调和创业和学业的矛盾，避免顾此失彼走了极端？如何对学生负责？对于这些问题，如果不说清楚，学校心里没个底，恐怕不是什么好事。

　　首先值得追问的是，创业这种事，是可以培养出来的吗？创业学院就能出创业者，这跟作家班一定能出作家一样，是一件不靠谱的事。我理解的创业学院，不是一门心思奔创业，而是在学好学业的基础上探索更多的可能性。取创业学院这样的名字可以，但切不可就此背上沉重的创业包袱。为了创业而创业，荒废了学业，这是舍本逐末了。

　　更重要的是，当一个学校有两个完全不同的考核标准时，到底听谁的好呢？会不会导致这样一种副作用：既然学业不重要，挂科7门居然也能毕业，而且还能拿走优秀毕业生，那么大家都不学习，都去创业好了。问题是，创业这种事，失败的概率是很高的，当这些失败的学生，学业上无所建树，创业上又乏善可陈，背着一堆不合格的学业成绩时，毕不了业怎么办？哪怕勉强毕业了，没学到什么东西的情况下，他又该怎么面对毕业后的生活？

　　从对学生负责的角度说，这并不是一种理想的做法。其实，好学生和好的创业者原本就是两个不同的概念，对于一个好的创业者，完全没有必要用好学生来评价他，我们有很多方式来鼓励这样一种精神。而且，好学生和好的创业者之间也并非不可调和。好的创业者完全可以，也应该是一名学业上的好学生。不要拿乔布斯、比尔·盖茨来说事，这只是个案，对大多数学生而言，学业始终是最重要的，教育者尤其需要坚定不移地告诉学生这一点。

　　现在，很多地方和高校都为鼓励大学生创业出台各种措施，提供了各种优越的环境，但有一点应该成为共识，不能失去理性，不能为了迎合而失去原则；不可违背了教育的本意，丢掉了教育的责任。

　　成功了就可以，倡导这样一种价值观，对一个学生而言，是非常有害的。学校的这种做法很容易给人一种趋利的印象，为了成功可以不顾规矩，可以牺牲规则，为了一两个人，可以忽视大多数人的利益，一旦在学校中形成这么一种风气，可能伤及教育的根本。

　　教育必须要秉持理念，要培养什么样的学生，要教会他们什么东西，对正确的事不但要坚持，还要高标准严格要求学生，不能为了创业降低标准，甚至不要标准，要不然，眼下看来不错，出了一个成功的创业者，让人觉得一切都是值得的，但长远看，荒废学业，不务正业，毕业生质量下降，就是一件得不偿失的事了。

编辑： 唐巧燕
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