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广东少年儿童网络素养“双进”活动启动　首部多媒体人偶剧展播

2018-07-08 15:16 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯 （记者/柯丹洁）7月7日，由广东省委网信办、省教育厅、团省委、省妇联、省少工委等联合主办的广东省少年儿童网络素养进校园、进家庭活动启动仪式在广州举行。本次“双进”活动将在全省各市陆续开展。

　　启动仪式上，广州市少先队网络素养小宣讲员发出了从小提升网络素养、争做中国好网民的号召，展示了广州市少年宫、广州青少年发展基金会、腾讯公益等发起的E成长计划乡村小学支教成果，为E成长假期网络安全小讲师支教团进行授旗，展播了中国首部大型儿童网络安全教育多媒体人偶剧《Hello！多多之网络保卫战》。

　　记者从现场获悉，在网信部门的指导下，广州少年宫在全国率先成立儿童媒介素养教育中心，建立了广州青少年网络安全及媒介素养教育研究基地，重点围绕编写课程教材、发布课题报告、举办儿童会议、开展公益支教等四个方面，立足广州，面向省内和全国开展少年儿童网络素养教育工作。下一步将推进网络素养教育全面进校园和进家庭。

　　据悉，本次“双进”活动的举办，目的是通过组织各地青少年宫（活动中心）、学校幼儿园的“家长学校”举办“约定”教育亲子公益活动，面向全省中小学校和幼儿园教师进行网络素养专题教育培训，展映网络安全教育人偶剧等多种形式，将网络素养教育带入校园和家庭，为推进网络诚信建设，强化少年儿童网络素养，培育中国好网民，构建清朗诚信网络空间作出积极贡献。

编辑： 柯丹洁
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