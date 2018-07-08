《马克思主义新闻观百科全书》正式发布

7月8日上午,“纪念马克思诞辰200周年学术研讨会暨《马克思主义新闻观百科全书》新书发布会”在暨南大学成功举行。来自全国各地的学界和业界知名专家、学者和新闻学生见证了新书发布。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）7月8日上午,“纪念马克思诞辰200周年学术研讨会暨《马克思主义新闻观百科全书》新书发布会”在暨南大学成功举行。来自全国各地的学界和业界知名专家、学者和新闻学生见证了新书发布。

《马克思主义新闻观百科全书》新书发布会现场

暨南大学党委书记林如鹏在发布会上寄语大家:“希望大家多读原著、通原文,深刻领会马克思主义原理,并能从现代视角重新审视原著的意义,从而推动学术研究深化和创新。”

据介绍《马克思主义新闻观百科全书》的主编、暨南大学讲座教授,中国人民大学荣誉一级教授陈力丹介绍，该书从设计到写作、编辑,跨越了8个年头,以中国人民大学、暨南大学师生为主体,全国45个单位168位教师、博士生、研究生参与了撰稿工作。该书梳理了200年来马克思主义经典作家和中国老一辈无产阶级革命家的新闻传播实践经验和理论贡献,分理论思想、观点术语、人物活动、论著文件、媒体组织、历史事件六部分,共575个词目,每个词目下为约2000字的小型考证文章全书完整地展示了马克思主义新闻观的基本内容和框架结构。

《马克思主义新闻观百科全书》共150多万字,配图约600张,扎实地梳理了200年来马克思主义经典作家和中国无产阶级革命家的新闻传播实践和理论贡献,为深入研究新时代马克思主义新闻观提供了基础性研究素材。

“这是一项对马克思主义新闻观深化研究的项目,最初要求是培养青年教师的马克思主义新闻观素养,要求参与的每一位老师或学生对马列关于传播、新闻、宣传、文化等方面论述的原著,进行历史考证性质的研究,还原马克思。在考证工作过程中,确实锻炼了一批人对马克思主义新闻观初步的认识和研究兴趣。马克思主义新闻观,需要建立在全面、扎实的学术资料基础上,对国际共运新闻传播史、马克思主义新闻观经典论著要有深刻的理解和把握。”陈力丹说。

“深入开展马克思主义新闻观教育的前提对其内涵体系的理解、认识和自觉实践”,暨南大学新闻与传播学院副院长张晋升强调,在高等院校新闻传播类专业的教育教学体系中全面落实马克思主义新闻观,是当前新闻教育迫切需要回应的理论和实践命题。

暨南大学新闻与传播学院院长范以锦教授认为,在当前数字媒体快速发展和中华文化软实力不断提升背景下,媒体需要有一支强有力的采编队伍,要能够生产出高质量的新闻产品,在承担社会责任、传播主流价值观的过程中,打造自身品牌,得到社会认可,而作为新闻人才培养单位,重要的就是要能培养出政治强、业务精、作风正,具有新闻敏感和社会责任感、传播能力强,能胜任多种岗位的“一专多能”新闻传播人才。