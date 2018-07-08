专家齐聚暨大，共探应急体系建设与应急管理教育发展

由暨南大学公共管理学院／应急管理学院举办的“新时代中国应急体系建设与应急管理教育发展论坛暨中国应急管理学会应急管理教育专业委员会筹备会”于7月6日——7日在暨南大学召开

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）由暨南大学公共管理学院／应急管理学院举办的“新时代中国应急体系建设与应急管理教育发展论坛暨中国应急管理学会应急管理教育专业委员会筹备会”于7月6日——7日在暨南大学召开，来自政府应急管理部门、全国四十多所知名高校和科研院所、行业协会、企业界的专家学者和领导共110多人参加。

论坛现场

7日上午，中国行政管理学会高小平研究员、广东省消防总队曹奇总队长、中央党校佘廉教授、南京大学童星教授、清华大学郑小平教授、西安交通大学朱正威教授、北京航空航天大学胡象明教授、暨南大学蔡立辉教授等进行了大会主旨发言。并围绕城市公共安全与应急管理、社会风险与社会治理、应急管理体制与机制创新、城市基础设施及公共安全、应急管理人才培养与社会组织、应急管理能力建设等六大主题分组展开深入研讨。

据介绍，本次论坛就加强我国安全与应急管理教育、职业化人才培养等问题形成丰硕成果：

第一，更加重视安全与应急管理职业化人才培养，建立安全与应急管理职业化人才协同培养机制，发挥不同高校和职业学校在安全与应急管理职业化人才培养中的作用，打造人才培养协同平台。

第二，更加重视智力支撑在应急管理能力提升过程中的作用，针对《国家突发事件应急体系建设“十三五”规划》贯彻实施的情况，开展应急管理能力第三方评估，更加重视应急管理智库建设。

第三，更加重视安全与应急管理知识的普及与推广，大力开展中小学公共安全与应急管理教育，推进安全与应急管理知识在全民中的普及，每年出版《中国应急管理蓝皮书》和《中国城市公共安全蓝皮书》。

第四，更加重视应急管理学术和实践经验交流，通过开展学术研讨会、实践经验交流会、应急管理优秀案例评审、应急管理创新评审应急演练竞赛等多种形式，共享应急管理成果，促进提升应急能力。