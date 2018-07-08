特殊的毕业赠礼：最后一课多了些“烟火味”

作为大学校园的主力军，“95后”们紧跟时代潮流、思维活跃，但也经常会被人们贴上“不懂生活”、“自理能力差”、“高分低能”等标签。为了让这些“不食人间烟火”的学生懂得生活，北京科技大学为即将走出校园的毕业生送上了一份特殊的毕业赠礼——烹饪技能课。

作为大学校园的主力军，“95后”们紧跟时代潮流、思维活跃，但也经常会被人们贴上“不懂生活”、“自理能力差”、“高分低能”等标签。为了让这些“不食人间烟火”的学生懂得生活，北京科技大学为即将走出校园的毕业生送上了一份特殊的毕业赠礼——烹饪技能课。

距离上课还有二十多分钟，作为“教室”的鸿博园迎来了第一位参与者——计算机专业的男生小刘。他告诉记者，他是在学校网站上看到了办烹饪课的消息，“自己做饭的机会非常少，做的时候还要在网上找各种菜谱、教程，今天能有机会在现场跟大厨学习，感到十分难得。”他认为做饭和计算机、外语一样，是一项“必备技能”。

记者注意到，前来听课的学生中有不少男生。在处理食材的环节，第一个“自告奋勇”切鱼片的是男生小周。他介绍说，自己是为了女朋友来的，“因为我们课题组经常要出差，一般都是吃外卖，有一次想给女朋友露一手，没想到还露了怯，女朋友说我做的太难吃了。”他笑道，“正好学校有这个机会，我就想来跟大厨学学手艺，回去让她心服口服。”

热气与香气弥漫在食堂后厨，在场的三位大厨为学生们“授课”，食堂副经理迟文生作为主讲人，耐心回答着每位学生的问题，“手把手”教学生烹饪菜肴。迟文生当天给学生准备了四道家常菜——水煮牛肉、宫保鸡丁、瓦块鱼和冬瓜汆丸子。

“迟老师，什么时候油才算热了呢？”一位男生大声问道。“这个问题问得好，”迟师傅在刚倒上油的锅前站定，伸出左手，“把手放在油锅上方，能感受到热度了就是油热了。”说着，他把刚刚处理好的鱼片放进油锅，告诉学生们等鱼片炸成金黄色就熟了。一位女生好奇地问：“那用其他方法烹饪的肉怎么判断熟没熟呢？”迟师傅一边用筷子翻炸鱼片，一边回答学生们的问题：“你可以用筷子捅一捅，能把肉捅透，就是熟了。”

在三位师傅的悉心指导下，学生们亲身参与了制作每道菜的全过程。“鸡丁切这么大能炒熟吧”、“捏丸子的感觉原来是这样”、“炸鱼片原来还要裹蛋液，我以为只有面糊”……烹饪过程中，每一环节都为他们开启了一扇“新世界”的大门。

“好快呀，这就做完了。”不到一小时的时间，学生将自己亲手做的菜端出后厨，摆上餐桌。看着一桌子“色香味俱全”的佳肴，一位男生感叹：“感觉自己做这四道菜肯定要一下午。”另一位女生立马纠正他：“不对，一下午都不一定做得完。”忙活了大半天，大家早已饥肠辘辘，纷纷动筷品尝劳动成果。“好饿啊，食欲大开”、“这个丸子坏了”、“有可能是我捏的”……在这样的谈笑风生中，大家拥在桌前，将这份“亲手制作的美味”一抢而空。

北科大后勤处处长张文平告诉记者，希望这门课能够把学生“领进门”，教他们“食人间烟火”，让他们重视生活能力，做到全面发展。