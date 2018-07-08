高考昨日开录，37所院校共投出2822人

昨日，我省2018年普通高校招生录取工作正式开始。上午，省招生办对参加我省提前批录取的37所院校正式投档，共投出2822人。37所院校包括：教师专项计划艺术类、体育类院校，空军招飞院校和军检院校。

昨日，我省2018年普通高校招生录取工作正式开始。上午，省招生办对参加我省提前批录取的37所院校正式投档，共投出2822人。37所院校包括：教师专项计划艺术类、体育类院校，空军招飞院校和军检院校。

从投档情况看，考生志愿填报总体上比较均衡，绝大部分院校生源良好，第一次投档基本满档。主要呈现三个特点：

一是空军招飞院校受到青睐。空军招飞主要是为部队培养飞行专门人才。今年将空军招飞院校与其他军检院校分开，不在不同时段投档，大大提高了考生报考的积极性，尽管要求考生经过严格的身体检查，但仍深受考生青睐。其中，文科类最低投档分550分，理科类最低投档分500分，录取考生分数都在高分优先投档线以上。今年，空军航空大学在我省招收合格考生文科8人、理科47人，实际录取人数比去年增加18人。

二是军检院校生源良好，部分院校尚有缺额。军检院校文科类考生专业绝大部分都能在第一志愿完成招生计划，只有陆军勤务学院、武警警官学院等少量院校尚存少量缺额；理科类考生专业大部分院校第一志愿即满档。国防科技大学、广东警官学院、中国人民公安大学生源比较火爆，其中，国防科技大学依然受到考生“追捧”，投档分数线高达568分，超过高分优先投档线68分。武警警官学院、南京森林警察学院、中国刑事警察学院等院校还有部分缺额。

三是考生报考提前批教师专项计划艺术类、体育类院校热情高涨，所有院校第一志愿即满档。今年首次为粤东西北地区免费培养教师专项招生计划的高校，受到体育、音乐、美术类考生欢迎。提前批教师专项计划3所院校体育类、6所院校美术术科类统考和5所院校音乐术科类统考第一志愿全部满档。从投档考生情况看，投档考生不乏珠三角地市的考生，如韩山师范学院有部分广州、佛山地区的体育类考生报考；广州、佛山市考生积极报考清远市、云浮市定向教师。

根据招生录取工作日程安排，提前批军检院校录取将于7月8日结束，非军检院校于7月9日开始投档。